【樓市預測】萊坊林浩文︰下半年比較波動　樓價或下調約5%

今年上半年樓市反彈，尢其新年後「小陽春」，已有約9%升幅。萊坊高級董事及估價及諮詢部主管林浩文認為，近日香港的「社會運動」及「中美關係」絶對會影響下半年樓市走勢。他估計今年下半年樓市會比較波動，並有機會向下調整約5%。租金回報率會仍然維持在「低水平」。

林浩文續稱，雖然許多因素會影響樓市表現，如政府政策、外圍經濟及政治、息口走勢、住宅供應、香港經濟表現等。但估計今年樓市的最终表現取決於「中美貿易摩擦」及本港的「經濟及社會情況」。估計現時購買力仍在，主要集中在1,000萬以下的「中小型」單位。但這兩個因素可能會影響「股市表現」及「買家入市意欲」。

料下半年交投將放慢

利好因素則是美國似乎無力加息，本港經濟又不過不失，購買力仍在。林浩文估計，2019年全年計一般住宅樓價將「平穩」或有輕微升幅。豪宅及超級豪宅摟價將升「5%」。

另外，他又估計，以現時「中美關係」及「社會情況」，政府今年也不會再「出招」或「減辣」；又估計未來幾個月1手表現仍會比較好，佔整體成交「3至4成」。預期今年下半年交投會轉慢，全年約58,000至60,000宗 （之前估算是60,000至62,000宗）。