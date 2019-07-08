屯門菁雋調整首張價單　大部份單位變相「減價重推」

以128方呎「龍床盤」成名的屯門菁雋，昨日﹙7日﹚上載第1A號價單，大幅調整去年11月公布的1號價，包括開放式單位、1房及2房戶，各24個，以及1個特色戶。首張價單共涉73伙，其中2伙已在去年售出。

首張價單餘下71伙，大部份單位定價都被上調，惟發展商提供最高22%折扣，折實價較原價還要低，變相減價重推。以9樓9室1房單位為例，去年11月售價為418萬元，並無為買家提供任何優惠，最新價單售價雖然上調至469.2萬元，但如果計及22%的總折扣優惠後，折實價為366萬元，減幅12.4%。

不過有部份單位經調整價格後，計及折扣仍較去年11月首次推出時高。其中11樓8室﹑實用面積為365平方呎的兩間戶，最新定價為683.1萬元，原價為501萬元，加幅達26%。扣除22%折扣後，售價為532.8萬元，加價6%。

最新73伙單位折實平均呎價為15,538元，較上周公布的2號價單折實平均呎價1.49萬元，提高約4%。

位於屯門青棉徑2號的菁雋提供356伙，實用面積128至794方呎。第2號價單首度推出最細的128方呎單位，價單售價222.8萬元，以最高22%折扣計，折實售價173萬元，折實呎價約13,577元，平絕全港新盤。