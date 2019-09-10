【逃犯條例】戴德梁行：衝突持續　樓價至年底前累挫一成

中美貿易戰及社會運動持續，令本港樓市走勢未明。戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻坦言，「做咁多年預測，是最難做的一季。」

4大因素影響樓市

他稱，目前樓市主要受4大因素影響，包括大型示威衝突、中美貿易戰、息口走勢及房屋供應，雖然最後兩個因素可靠數據及經驗預測，而且兩者對市場影響較正面，包括息口不加反減；房屋供應亦比預期落後，有助支持樓市。

不過中美貿易戰及持續的示威，對用家或投資者信心均造成打擊，大量買家持觀望態度，累積一定購買力；不過一旦社會衝突解決，相信樓市將極速反彈。

全年樓價升幅回落至最多5%

就目前而言，私宅樓價與5月份高峰期相比已下跌2.7%，但仍較年初樓價升8.9%，惟樓價處於下滑趨勢，而較熱門的中小型屋苑樓價，已較今年6月下跌3%至5%。他預料若社會衝突持續，樓價至年底前或再跌5%至10%，全年升幅為持平至最多5%。

陶汝鴻（左）坦言，以目前市況而言，是他「做咁多年預測，是最難做的一季。」（許世豪攝）

市場氣氛與「沙士」時期差不多

陶汝鴻提到，據他了解近一星期陸續有買家開始睇樓，打算「執平貨」，睇樓客已回升近一成，料9月下半月交投有望回升，惟長遠仍要視乎社會衝突何時結束，以及是否有機制防止類似事件再度發生，以回復信心。

至於市場經常將目前的樓市交投走勢，與2003年「沙士」比較。陶汝鴻稱，目前樓市氣氛與「沙士」時期差不多，2003年2月僅錄2,683宗二手住宅成交；2008年11月金融海嘯，全月錄得3,133宗二手住宅買賣。

不過他指出，樓市「最差的」是2016年1月，基於股市下跌及政府「辣招」，二手住宅成交量跌至有紀錄以來新低，月內僅錄1,595宗成交；2018年12月及中美貿易關係轉差，二手住宅成交量亦跌至1,661宗。不過今年8月份市場仍錄得2,859宗二手成交，惟若果情況惡化，成交量或跌至少於2,000宗。

戴德梁行指，連月的政治風波及衝突已影響到本港投資物業的租金與價格走勢，令本地投資者傾向觀望。（資料圖片）

投資市場成交額逾億元交投按季跌逾半

物業投資市場方面，戴德梁行香港資本市場部執行董事高偉雄稱，物業投資市場1億元或以上的大額交易宗數較第二季減少了55%，寫字樓成交首當其衝，是自2013年第三季雙重印花稅推行以來，大額交易宗數再次回落至30宗的低位；本季總成交金額暫為106億元，亦較上季的344億元大幅回落。

高偉雄指，連月政治風波及衝突，已影響到本港投資物業的租金與價格走勢，令本地投資者傾向觀望；內地買家受制於人民幣貶值，只間中參與豪宅買賣。至於外國的房地產基金方面，能否促成大宗交易主要視乎目前本港局勢發展。只有待目前不穩定因素消除後，市場信心回升，投資市場表現才有望好轉。