【空置稅】美聯︰難大幅增加新盤供應　從速覓地才算「治標治本」

去年6月底政府公布「一手空置稅」，而政府今日將條例草案刊憲。美聯物業住宅部行政總裁布少明表示，雖然目前現樓貨尾(即已落成未售出單位)達萬伙，不過相信「一手樓空置稅」推出後亦難以大幅增加新盤供應，政府從速覓地才是「治標治本」。

據運房局資料顯示，截至2019年6月底，已落成未售出單位約10,000個。據美聯物業房地產數據及研究中心統計，截至2019年6月底，已落成未售出單位約9,900個，當中約5,170伙為已發售項目的貨尾，新界區最多，約3,470伙，港島約930個，而九龍則約770伙。

至於餘下約4,730個單位為未曾推出市場發售、已作出租或自用，當中則以市區較多，港島區及九龍區分別錄約2,130伙及約2,180伙，而新界區僅約420伙。

增加土地供應 更對症下藥

布少明表示，即使「一手空置稅」或有助加快發展商推售現樓貨尾，但預期未來私人住宅供應難以大幅增長下，估計發展商將會延後推出原定推售的樓花單位以應對，因此預期「一手空置稅」對增加新盤供應的作用有限。

他又指，事實上，政府預期未來5年私人住宅落成量約9.4萬伙，即平均每年約1.88萬伙。相信發展商全年出售的新盤單位數目亦勢難大幅超越此數目範圍，預期今年一手私樓註冊量達19,500宗。再者，隨著去年底政府公布未來10年公私營房屋比例調整至7比3，當中私樓供應將由原先1.8萬伙減少至1.35萬伙，減少2成半。反而，覓地建樓才是「治標治本」辦法，建議政府透過多方面增加土地供應，效果比起「一手空置稅」更加對症下藥，穩定樓市健康發展。