萊坊料大坑及屯門住宅地　可為政府帶來最多63億元收益

政府剛公布下季賣地計劃，合共推出住宅兩幅地，分別位於大坑及屯門，涉及980伙，數目按季減少27%。萊坊預計，兩幅地可為政府帶來最多63億元收益。

該行預期大坑道135號住宅地可建樓面12.9萬平方呎，每方呎樓面地價1.5萬至1.8萬元，總價19億至23億元。屯門第48區青山公路－青山灣段住宅地，可建樓面60.7萬平方呎，每方呎樓面地價6,000至6,500元，總價36億至40億元。

至於日出康城第12期項目可建樓面95萬平方呎，估值57億至67億元，每方呎樓面地價6,000至7,000元。

林浩文料未來數月樓價下調約5%

萊坊高級董事及估價及諮詢部主管林浩文指出，下季供應不多，但相信未來3至4年住宅供應足夠及能達標。不過2022/2023之後的住宅供應，則是一大問號。在現時市況、經濟及政府政策等因素下，估計發展商在買地上會「更小心及保守」，尢其在不能拆售的商業地上。

林浩文說，若高鐵站地皮成功出售，預料政府在2019至2020財政年度賣地收益可達1600至1800億元。

林浩文估計未來幾個月一手表現會比較突出，佔整體成交「三至四成」。二手壓力較大，估計部分抗跌能力低的二手業主有較大議價空間。他估計未來數月樓價會向下調約5%，以2019年全年計，住宅樓價會平穩或有輕微升幅，一、二手成交量約5.8至6萬；初步估計明年樓價會相對平穩。

戴德梁行﹕供應短缺難在短期內解決

戴德梁行香港估價及顧問服務部執行董事黃儉邦表示，政府今次推出2幅位於大坑及屯門的住宅用地及港鐵日出康城12期，合共提供3080個單位，預期本年3季共提供9,230個單位，相較全年土地供應目標仍有距離。政府已正循多個方面努力覓地，但房屋供應短缺問題相信短期不易解決。