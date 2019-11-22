萊坊：新房屋政策釋放購買力　有助刺激住宅銷售

萊坊公布最新《香港每月物業市場報告》，報告指出，新房屋政策放寬首置買家按揭上限和準買家借貸限制，有助釋放買家積聚的購買力並刺激住宅銷售。

萊坊指，放寬首置客的按揭上限和貸款比率，可推動積聚的購買力釋放，加上發展商為新盤項目和未售單位提供靈活的供款計劃和折扣，加速買家在一手市場購買的速度。

萊坊預期，未來空置稅即將實施，令發展商在今年餘下時間以較吸引的價錢放售貨尾。另外，減息等利好消息亦有助推動成交。

近5個月寫字樓租金累跌11%

寫字樓方面，該行認為，受到社會不穩定和中美貿易衝突的雙重打擊下，甲廈市場於11月進一步受影響，超甲級寫字樓市場影響最大，過去5個月寫字樓租金下跌11%，當中以零售業公司的需求尤其疲弱。而九龍區出現不少棄租個案，反映租賃需求開始有放緩的迹象。

萊坊認為，本港目前的倒閉潮和裁員潮，與1998年的亞洲金融危機的情況一樣惡劣。（資料圖片）

零售方面，倒閉潮和裁員潮持續，情況跟1998年的亞洲金融危機的情況一樣惡劣。另外，今年首九個月，總零售銷貨額按年下跌7.3%，情況將進一步惡化。萊坊認為，在宏觀經濟條件不佳，加上社會不穩定的環境下，消費者信心依然疲弱，未來幾個月零售業很難有改善。