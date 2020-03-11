戴德梁行：料上半年樓價跌一成　發展商不會減價推盤

受新冠肺炎疫情影響，樓市持續受壓。戴德梁行表示，社會衝突尚未完全平息，加上疫情爆發，首季住宅成交量按季下跌21%，預料疫情及經濟下行將影響樓市前景。大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻預測，上半年樓市跌幅約10%，納米樓或跌10至15%，下半年走勢要視乎疫情發展。

陶汝鴻解釋，雖然疫情影響市民入市信心，1月及2月樓價稍有回調，但隨著樓市成交回升，3月有望回復平穩，個別受歡迎中小型屋苑如沙田第一城及太古城，年初至今價格已回落約4至8%。另外，市場因近期因美國減息，政府推出定息按揭，以及二手業主肯減價，積聚的購買力已陸續釋放，可見目前樓價水平已有支持。他又料發展商不會減價推盤，只會以更多優惠吸客。

不過，即使疫情完結，他料下半年仍有更多商舖及企業結業，本港失業率有望升至5%以上，將會加劇經濟衰退，加上外圍經濟環境的前景不佳，預料樓價將進一步下調，長遠會為本港樓市帶來負面影響。

投資方面，戴德梁行香港資本市場部執行董事高偉雄表示，年初至今過億元成交僅19宗，反映買賣雙方膠著，業主因無財政壓力而不急於割價放售，導致市場氣氛淡靜。他認為疫市下酒店及數據中心成交會較活躍，因不少酒店面臨經營壓力，新買家買入物業後，或改動作長租服務式公寓或寫字樓；疫情令更多人使用網上平台，亦令數據中心等工業的需求增加。