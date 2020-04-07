戴德梁行︰上半年商舖租金料再跌10至15%　近千間食肆將被迫結業

新冠肺炎疫情令零售市況雪上加霜，戴德梁行報告指出，由於各項旅遊及入境限制及隔離措施等，訪港旅客人數大減，對非必需品行業的打撃最大，首季核心區零售商舖租金按季下跌15%至20%，商舖空置率均有上升趨勢。

戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威預期，上半年核心零售區租金將再跌10%至15%，中環及銅鑼灣商舖租金跌30%至40%，旺角及尖沙咀則跌20%至25%。他認為，疫情下以餐飲業影響最大，在2008年至2019年期間食肆數目升幅高於生意額，在現時市況下，年內或有近千家食肆將會被迫結業，惟相信待疫情於下季緩和後，零售餐飲業可回復至疫情前水平。

他提到，目前業主對租戶態度開始軟化，不少業主願意減租，加上預期內地消費力快速反彈，相信大型品牌除非租約期滿，否則不會出現棄租的情況。另外，部分民生類零售商正部署於下半年進行店舖擴充計劃，包括家品及超市食品類，相信相關商戶會趁租金便宜尋找擴張機會。

寫字樓租金料最多跌18%

經濟前景不明朗，寫字樓需求驟減。報告提出，甲級寫字樓整體平均待租率升至10%，創下十年新高，而市場吸納量再錄得負數值，租賃活動幾近冰封，主要來自金融、保險及共享工作空間行業的需求縮減。

戴德梁行執行董事、香港寫字樓部主管韓其峰表示，疫情肆虐，不少企業早已暫緩其擴充計劃，並推行居家工作或靈活辦公等措施，預期企業會繼續減省租賃成本，短期內的寫字樓租賃需求進一步縮減。

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝解釋，當整體寫字樓待租率升至10%，業主在尋找新租戶以填補待租樓面時就會開始出現壓力，市場形勢將會轉向租客主導，然而目前疫情及環球經濟前景嚴峻，租賃需求大為削弱，展望本年全年的待租率將維持在雙位數的水平，整體租金在本年內將下調13至18%，中區租金跌幅更會多達15至20%。