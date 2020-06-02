美國政府標售壽臣山百億豪宅　7月31日截標

上周全國人大日前通過「港版國安法」，《香港01》曾報道美國政府計劃放售持有的壽臣山壽山村道37號的六座領事館宿舍，市場料估值過百億元。世邦魏理仕為該物業的獨家代理，現作公開招標出售，截標日期為7月31日（星期五）正午。

壽山村道37號於1983年落成，由美國政府於1948年購入，並持有至今作美國駐港領事館宿舍之用，現為六幢低密度住宅物業，提供26個單位及52個車位，另設室外游泳池。物業地盤面積約94,796平方呎，可重建面積約47,397平方呎。

世邦魏理仕提到，由於該地地盤佈局修長，對海門面極寬闊，屆時可重建為海景豪宅獨立屋項目，每戶均可享深水灣醉人美景。買家重建後亦可為每幢獨立屋設獨立門號，從而配合未來住戶身份。而該地位於壽臣山優越地段，景觀無阻，深水灣及海洋公園美景盡入眼簾，物業地界內亦設一私家車路連貫至壽山村道，遠離壽山村道交通煩囂，私隱度極高。

世邦魏理仕提到，由於該地地盤佈局修長，對海門面極寬闊，屆時可重建為海景豪宅獨立屋項目，每戶均可享深水灣醉人美景。（世邦魏理仕提供）

世邦魏理仕：重建後勢必成壽臣山指標項目

世邦魏理仕香港資本市場部資深董事王國偉表示，港島豪宅用地供應一向珍罕，逾萬平方呎之地盤戔戔之數，更遑論近十萬平方呎的住宅地皮。地皮先天條件優越，無論地段、景觀、剪裁及私隱度均屬超級豪宅之配備，重建後勢必成為壽臣山指標項目。

他另指，物業地契限制有別於南區傳統舊屋契，發展商無需補地價已可興建多間獨立屋，節省去補地價的龐大支出及時間成本。毗鄰物業為壽山村道39號，於2018年6月以港幣59.29億元由中資華潤置地購入，樓面地價高達每平方呎85,847元，可見南區高質地皮受市場追捧，而是次物業公開招標出售實屬南區投資難得機遇，相信備受本地及內地發展商的青睞。