01獨家揭美國放售本港豪宅　駐港總領事館：屬再投資計劃一部份

《香港01》接獲一份標書,美國政府計劃放售持有的壽山村道37號的六座領事館宿舍,該物業建築面積約為47,382平方呎,實用面積為45,082平方呎,將以「現狀」及售後租回形式出售,另外截標日期列出「To be confirmed」(有待決定)。據資料,該幢超級洋房由美國政府持有超過72年,料現市值超過100億港元。 美國駐港澳總領事館發言人回覆《香港01》查詢,確認美國政府決定出售該物業,並會恆常審視海外物業資產,今次屬於再投資計劃的一部份。

美國駐港澳總領事館發言人回覆《香港01》查詢,確認決定出售該物業,並指美國政府恆常審視海外物業資產,今次屬於再投資計劃的一部分,同時會加強投資其他在港資產,包括位於中環花園道的美國駐港總領事館,確保其在港資產設施維持長遠及最高水平(ensuring its facilities are able to perform to the highest long-term standards)。

美國政府1948年以31.5萬購入地皮

《香港01》接獲一份標書,美國政府計劃放售持有的壽臣山壽山村道37號的六座領事館宿舍,該物業於本周後期開始秘密招標,標書指地段為「全海景獨立屋地」,形容環境清幽、私隱度高。物業將以「現狀」及售後租回形式出售,另外截標日期列出「To be confirmed」(有待決定)。

根據土地註冊處資料,地皮現時的業主為「The United State of America」(美利堅合眾國),美國於1948年以31.5萬元購入該該地皮。地皮原建有6幢洋房,本用作美國駐港總領事館員工宿舍。

實用面積逾4.5萬平方呎

據《香港01》接獲的標書,該物業現有的建築面積約為47,382平方呎,實用面積為45,082平方呎。該地皮被規劃為「住宅(丙類)用途」,現時上蓋最多可建3層,最高地積比率為0.75。

估計市值逾百億港元

標書內亦列出毗鄰的壽山村道39號的成交個案,成交價為59.29億元,於2018年8月成交。該地皮的地盤面積為92,087平方呎,最高可建建築面積為69,095平方呎,樓面地價為每平方呎85,847元。明園位於美國政府持有的壽山村道37號旁,但只享有部分海景,故擁有全海景的壽山村道37號,市價會明顯較高。

