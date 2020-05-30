【01獨家】美國秘密放售駐港領事館豪宅標書曝光　記者現場直擊

全國人大日前通過「港版國安法」，美國總統特朗普於本港時間今日（30日）凌晨宣布準備作出制裁行動。 《香港01》接獲一份標書，美國政府計劃放售持有的壽臣山壽山村道37號的六座領事館宿舍，標書指地段為「全海景獨立屋地」，形容環境清幽、私隱度高。記者現場直擊，該處的保安未算嚴密，雖在大門設有更亭，惟未有阻礙記者在場拍攝。

【01獨家】消息：美國政府秘密放售領事館洋房 市值料過百億

▼美國政府出售香港山頂物業標書▼

+ 2

根據獲得的標書，封面寫上「全海景獨立屋地、臻罕出售」，並以深水灣海景圖片作底。標書內指物業處於壽臣山之巔，可飽覽深水灣景致，並指該處環境清幽及私隱度高，標書內亦配有多幅深水灣海景及山景圖片。標書內亦有展示現有六座宿舍的平面圖，可見從地面起每棟洋房有三層高。

標書內亦列出毗鄰的壽山村道39號的成交個案，成交價為59.29億元，於2018年8月成交。該地皮的地盤面積為92,087平方呎，最高可建建築面積為69,095平方呎，樓面地價為每平方呎85,847元。

▼01記者現場直擊▼

有外籍人士居住 小童戶外嬉戲

《香港01》記者在現場直擊，該處的保安未算嚴密，只在於大門外設有更亭，並有保安員在內。至於宿舍內，有外籍人士及小朋友在戶外空地嬉戲，記者逗留期間未見有人出入，環境甚為清靜。

壽山村道億元豪宅地段

事實上，壽山村道一帶均為高級洋房屋苑，加上位處壽臣山能享有深水灣的全景，毗鄰出售地段包括有售價逾1億港元的豪宅翠峰園、松栢花園等。李嘉誠亦曾因重建深水灣大宅，而遷居至壽山村道豪宅。

美國政府持有的南區壽山村道37號超級洋房，料值百億元。（余俊亮攝）

壽臣山地皮原由大家族持有 住客包括陳奕迅

壽臣山大型地皮，主要由世家大族持有。原由何善衡家族後人持有的壽山村道9至19號，新地於2005年以約12.1億元奪得，重建後的屋苑，現時住客包括歌手陳奕迅。

另外，2010年，資本策略（0497）主席鍾楚義及有關人士，以11.5億元向維他奶創辦人羅桂祥家族購入壽山村道39號A屋地。2012年，政府招標壽臣山深水灣徑8號地皮，由南豐以60億元投得。及至2018年，華潤置地以59.29億元購入壽山村道39號明園屋地。

是次美國政府標售壽山村道大型地皮，若成功出售，料會刷新壽臣山地皮的新高。

▼港版國安法 人大立法 各方爭議持續▼