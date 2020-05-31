01獨家揭美國放售豪宅　仍持至少兩港地　999年地契與董建華有關

《香港01》昨日（30日）獨家揭發美國政府秘密放售南區壽山村道37號六幢超級洋房，地皮估值百億元。美國駐港澳總領事館承認，屬再投資計劃一部份。 美國政府現仍持有山頂白加道一幅6萬平方呎地皮連豪宅，以及中環花園道的美國駐港澳總領事館。1999年，董建華做特首時，以4,400萬元批出領事館地段999年地契。

【01獨家】消息：美國政府秘密放售領事館洋房 市值料過百億

【01獨家】美國秘密放售駐港領事館豪宅標書曝光 記者現場直擊

01獨家揭美國放售本港豪宅 駐港總領事館：屬再投資計劃一部份

美國80年代中英談判期低價放售港豪宅地 金庸曾買入山頂道1號

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山頂白加道達6萬平方呎

翻查資料，美國政府仍至少持有兩幅地皮，其中一幅為山頂白加道3號，這幅6萬平方呎地皮，其價值與壽山村道37號相約；另外美國仍持有中環花園道26號，美國駐港澳總領事館所在的地皮和建築物，地皮面積也有6.17萬平方呎。

根據買賣紀錄，美國政府在1980年代，中英談判期間，低價出售五幅豪宅地皮。

▼01記者現場直擊 美國放售南區壽山村道37號超級洋房▼

美國領事館地契特殊條款。（David Webb網站）

領事館地契 1999年獲批999年期

位於中環花園道的美國駐港總總領事館，自1950年開始向港英政府租用，地契年期75年，每年地租2,092元，到期後可再續75年。土地有出售限制，美國領事館若搬離或關閉，就要歸還給港府。但契約有一個特殊條款，美國政府可於契約期內行使選擇權購買用地的永久業權。

港交所前董事、獨立股評人David Webb於2018年披露，美國政府在1999年行駛地契內地特殊條款，與港府商討後，以4,400萬元購入該地皮，港府批出999年地契，地政總署當時亦確認。

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回歸前未能啟動特殊條款 董建華99年正式批出

據報美國政府於1997年1月啟動上述土地契約上的條款，但談判未能在回歸前完成，於是特區政府要接手這個難題，最終由董建華任內批出。David Webb當時估計，2018年美國領事館地皮約值77億元。

999年地契多數在1848至1898年批出，包括藍籌屋苑太古城、西環加多近山、維港峰，港島的北角、灣仔、中上環及半山等，以及九龍則有星光行、大角嘴及尖沙咀部份地段。美國領事館的999年地契，是港府自1901年後首次批出。本港的土地都是政府以租契（leasehold）按年期批出，唯一的永久業權土地，是中環的聖約翰座堂。

美國政府放售壽山村道37號（藍色），領事館宿舍地皮連豪宅；而壽山村道39號明園的地皮（黃色），由華潤置地於2018年，以59.29億元購入。（香港01製圖）

相鄰地皮由華潤置地購入

美國駐港澳總領事館，在《香港01》獨家揭發事件後，回應確認美國政府決定出售該物業，並會恆常審視海外物業資產，今次屬於再投資計劃的一部份。

該地皮相鄰的壽山村道39號明園屋地，由華潤置地於2018年，以59.29億元購入。是次美國政府標售壽山村道大型地皮，若成功出售，料會刷新壽臣山地皮的新高。

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