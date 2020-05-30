【01獨家】消息：美國政府秘密放售領事館洋房　市值料過百億

美國總統特朗普香港時間今日凌晨宣布正在指示啟動取消給予香港特殊待遇程序。香港01收到消息，由美國政府持有超過72年的南區壽山村道37號、現為駐港總領事館宿舍的六幢超級洋房，近日開始秘密招標出售，市值超過100億港元。

南區壽山村道37號現有六座洋房，現用作美國駐港總領事館員工宿舍。（余俊亮攝）

美國政府1948年以31.5萬購入地皮

香港01取得該貴重物業的標書，據了解，該物業於本周後期開始秘密招標，而標書並未有刊出由那間代理行刊發。標書指出物業將以「現狀」及售後租回形式出售，另外截標日期列出「To be confirmed」（有待決定）。

根據土地註冊處資料，地皮現時的業主為THE UNITED STATES OF AMERICA，美國於1948年以31.5萬元購入該該地皮。地皮原建有6幢洋房，本用作美國駐港總領事館員工宿舍。

美國政府持有超過72年的南區壽山村道37號超級洋房，現為駐港總領事館宿舍。（余俊亮攝）

美國政府持有的南區壽山村道37號超級洋房，料值百億元。（余俊亮攝）

每呎樓面地價可達20萬

地皮面積9.48萬平方呎，現時樓面為4.74萬平方呎，地皮可建樓面透過補地價可增至城規會容許的7.1萬平方呎。地皮擁有深水灣全海景，是極罕有的豪宅地皮，每呎樓面地價可以達15至20萬港元，而地皮獲容許可以補地價增至7.1萬平方呎，根據近年同區的成交價推算，市值達100億元。

根據《香港01》接獲的標書，現有的建築面積約為47,382平方呎，實用面積為45,082平方呎。該地皮被規劃為「住宅（丙類）用途」，現時上蓋最多可建3層，最高地積比率為0.75。根據規劃署指引，最高地積比率0.75即涉及於開敞式停車間上加建三層的住用排列連接式房屋或分層樓宇，而最大上蓋面積為25%。該土地範圍過往未有向城規會申請改劃的紀錄。

壽山村道37號六座洋房可俯瞰深水灣全景。（標書文件圖片）

鄰近地皮前年以59億售出

2018年，由周壽臣家族後人持有的南區壽臣山壽山村道39號明園屋地，最新成交價逾59億元，打破本港最貴屋地的紀錄，樓面呎價約85,847元。明園位於美國政府持有的壽山村道37號旁，但只享有部分海景，故擁有全海景的壽山村道37號，市價會明顯較高，亦會成為近年私人招標市場的矚目爭奪戰。

▼港版國安法 人大立法 各方爭議持續▼