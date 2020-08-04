花旗銀行︰逾一成受訪者指現時屬置業好時機　創九年新高

花旗銀行於今年6月就2020年第二季新型冠狀病毒肺炎對市民置業意向的影響作調查，結果發現認為現時屬好/極好的置業時機的受訪者佔11%，比上季微升1個百分點，比例是近9年以來最高。至於認為現時屬差/極差的置業時機則佔53%，較一年前低18個百分點。

市民對樓價走勢的看法平均，其中今季認為未來12個月樓價上升的人數比例比上季增加一倍至33%，預期樓價下跌的人數亦顯著減少至33%，較上季跌24個百分點。

此外，近兩季整體置業意由低位回升，今季更有21%的受訪者表示有興趣置業，按季升4個百分點。而對置業不感興趣的比例為52%，按季持平。

該行又指出，今季受訪者回應疫情對大眾樓市的影響，比起上季受訪者的反應為輕，受訪者今季預期疫情影響下年底樓價將與年初相若，而疫情對樓價的打擊最多亦只有5%。

花旗銀行零售銀行業務主管李貴莊表示，調查結果顯示，市民在第二季開始重拾置業信心，整體樓市氣氛好轉，預期樓價上升的受訪者倍增，樓市發展逐漸回復正常。建議有意置業的市民全面評估個人的財務狀況，選擇最能切合個人所需的按揭計劃。

是項調查為花旗銀行委託香港大學社會科學研究中心，以隨機抽樣電話訪問形式，在2020年6月訪問超過500名香港市民。