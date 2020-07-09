與父母同住30年樓齡公屋　$84萬可上車　月入4萬港男：買唔買好

有樓真係唔買？本港樓價高企，即使有穩定職業的新一代都難以上車。有連登網民發文分享，指自己月入4萬，住在30年樓齡公屋，近日同住的家人提議購入現有公屋單位，只需84萬元，但「心底當然想住居屋或私樓」，遂詢問其他網民意見。

網民發文指同住的家人提議購入現有公屋單位，只需84萬元，但「心底當然想住居屋或私樓」，遂詢問其他網民意見。（示意圖，資料圖片）

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該網民在連登討論區以「屋企叫我買而家住緊嘅公屋，諗得過？」為題，指與家人同住樓齡30年的公屋，亦已居住近30年，月租1500元。他稱自己尚算中產，月入4萬，「但都仲係買唔到私樓，居屋又冇資格抽」，近日家人提議購入單位，只需84萬元，月供5000元，「話之後房署改政策，買唔返」，又認為賣出去都有賺，「而家睇到大約400萬到」。

不過樓主表示，個人不太喜歡現住單位，心底還是想搬往居屋或私樓，因而求問網民應如何決定。他又指，正考慮結婚後的問題，坦言婚後不想與兩老同住，「我有冇錢再住第度，我住公屋咁我屋企人住邊？」。

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帖文引起網上熱議，不少網民都支持「買咗先」，以月入4萬來說，月供5000元綽綽有餘，自住或投資都抵玩；但有網民則認為樓主要三思，如果將來結婚，想有私人空間就會後悔，而且難以賣出去，「都要搵地方安置兩老」，又指買下公屋，所有管理費、維修費都要自己出，「睇唔到買完有咩着數」。