【五天急讓】遭入稟追租 老牌餅店3050萬低價沽筲箕灣舖「填氹」

零售市況受新冠肺炎疫情嚴重拖累，生意一落千丈，上半年部分分店曾被業主入稟追租的本地老牌餅店凱施餅店，周一（3日）才以意向價3,300萬元，放售作為收租用途的筲箕灣舖位，惟不足5天，減價250萬元或7.6%，以3,050萬元極速沽出。

市場消息透露，上述舖位為筲箕灣道388至414號地下H1舖，建築面積約800方呎，本周一才委託代理放盤，隨即獲多名買家洽購，終以約3,050萬元沽出，呎價38,125元。

資料顯示，該舖原業主為HOIXE CATERING COMPANY LIMITED，即在港九新界設有多分店的本地老牌餅店凱施餅店，該公司於1996年3月以710萬元買入筲箕灣舖位。該舖位現由便利店以每月8.5萬元承租，租約期至2022年6月底，回報3.34%。

盛滙商舖基金管理行政總裁李根興稱，上述舖位對正燈口位，人流較旺，故推出一周即獲多名買家洽購，惟以成交價來看，較市價低一成。

旺角道分店拖欠租金共152萬

事實上，受到新冠肺炎疫情持續影響，各類零售行業生意受重挫，早前凱施餅店旗下部分分店亦被業主入稟追租。如今年3月份其位於堅尼地城南海大廈商場分店，拖欠2個月租金及為期3個月的差餉，合共涉資逾16萬元。

至於凱施餅店位於旺角道30至36號寶安大廈地下B舖的分店，於6月份遭業主入稟追租，該舖位拖欠租金及差餉等，合共逾152萬元。

凱施餅店於香港島、九龍及新界等地，開設多家分店，惟部分被入稟追租。

灣仔謝斐道地舖劈價37%沽

此外，灣仔區也有舖位劈價求售個案，區內謝斐道379至389號地下6及7號舖，建築面積1,300方呎，新近以約2,850萬元易手，成交呎價21,923元，較意向價約4,500萬元，大幅劈價37%。據悉，原業主於2009年11月以1,760萬元購入上述兩個舖位。

該舖位現由泰國餐廳以每月約7.2萬元承租，租約期至明年5月份，是次易手新買家可享3厘回報。