港物業價格亞太區稱冠　唯獨酒店房價三甲不入

本港優質物業的租、售價格向來高踞亞太區、甚至全球，但升得高、亦跌得急！第一太平戴維斯剛公布亞太區優質物業指標，香港各類型物業包括甲級寫字樓、零售樓面及豪宅洋房的價格，仍然是亞太區稱冠，但租金卻是眾城市中「跌得最傷」，其中零售樓面租金半年跌近兩成；受疫情影響，本港酒店房價更按年跌逾34%，跌出三甲之外。

港寫字樓租金跌逾一成 亞太區最傷

據該報告指，大部分亞太區城市的寫字樓租金，今年上半年均進入下行周期，當中以香港錄得12%跌幅屬最多，其他城市的跌幅均不多於5%，如新加坡、北京及上海分別錄1.9%、1.1%及4.8%的跌幅，首爾及大阪卻逆市升2.6%及1.2%。

租金跌幅雖大，但香港價格成本仍然是亞太區最貴，每平方米達267.1美元、即每方呎約2.22萬港元，其次為東京每平方米171.6美元、即每方呎1.4萬元，第一名拋離第二名達56%，而第三及第四名則分別是北京及首爾。新加坡及上海分別排第六及第七。

港舖租跌兩成「稱冠」 河內獨升

零售市場方面，17個城市中16個的租金均報跌，當中香港跌幅又「稱冠」，半年跌19.2%，其次為悉尼及墨爾本，各跌12.4%及11.5%，新加坡跌6.5%，唯獨越南河內在「疫市」下錄得0.2%增長，料為內需恢復。呎價仍然是香港最貴，每平方米達834.6美元（每方呎約6.96萬港元），其次為東京524.6美元（每方呎約4.38萬港元）。

豪宅租金方面，深圳上半年租金跌幅錄7.3%屬最多，其次為吉隆坡，跌幅約6%，本港豪宅租金則跌2.3%；17個城市中，報升的只有大阪，升0.9%。

旅遊業受挫 港酒店房價排第五

上述各項類型物業的價格排名，均以香港居首，唯獨是酒店物業房價，香港卻三甲不入，由東京排首位，每房間每晚648.8美元（5,028港元），其次是新加坡的441.4美元（3,420港元）、大阪及首爾，香港僅排第5位，每晚307.2美元（2,380港元）。若按年比較，酒店房價全線報跌，跌幅由6%至最多41.8%不等，最傷為馬尼拉，其次是香港跌34.1%，河內跌33.8%。

第一太平戴維斯亞太研究及顧問諮詢部主管盛世民表示，肺炎疫情對亞太地區的房地產市場造成負面影響，儘管如此，日本和東南亞部分城市的寫字樓、零售及豪住等，仍處於上升後期。展望未來，企業仍將承受財務壓力，且旅行限制仍然存在，預計商務旅行將減少，短途旅行預計比長途旅行恢復得更快。在人口龐大的國家及地區，如中國，境內游客將繼續支持酒店市場。