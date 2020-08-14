港島甲廈租賃需求疲弱　金鐘空置率衝破8%創歷來新高

新冠肺炎疫情有緩和跡象，但中美關係持續緊張，市場對寫字樓需求相應減少。據中原(工商舖)統計，7月份港島整體甲廈空置率為7.53%，按月上升約0.36個百分點。以區域分析的話，在主要五區中，四區甲廈空置率對比6月皆有所提升，幅度約0.27至1.18個百分點不等。當中金鐘區甲廈空置率更高於整體數字，最新按月上升約0.47個百分點，升穿至8.32%，創歷來新高。

中原(工商舖)寫字樓部董事陳雁樓表示，以按月升幅計算，升最多為上環區，空置率由6月約5.24%升至最新約6.42%。中環區空置數字也見升幅，由6月約5.15%升至最新約5.57%。

銅鑼灣甲廈空置率放緩

陳氏續稱，港島區唯一錄得甲廈空置率有所回調的區域為銅鑼灣，按月減少約0.82個百分點，最新錄得約7.37%。事實上，該區於5月份升至約8.73%後，已連續第二個月數字下跌，相信由於銅鑼灣集結商業、旅遊及消遣元素，對比純商業區寫字樓租金更具競爭力，且個別業主面對現實，主動下調叫價，因而吸引企業轉租該區。

他又指出，全球疫情走向反覆，本港近日有緩和跡象，經濟環境短期難有起色，加上中美關係難樂觀，政治不穩亦為香港金融地位添加不穩定性，各種因素都為寫字樓物業帶來壓力。

同時，企業面對目前困境，勢必持續以節省成本為目標，預料對港島核心區甲廈需求會帶來影響，直接令各區空置情況按月惡化。而隨著不少指標商廈業主陸續接受現實，個別單位叫價已見明顯下調，相信會陸續吸引實力企業趁低進駐，有助改善大廈樓面丟空情況。