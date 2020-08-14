【蝕讓】英皇道「按中按」地舖4800萬沽　8年貶值1700萬

零售市道每況愈下，北角英皇道一個於6月份「按中按」的地舖，以4,800萬元易手，較8年前大幅蝕讓1,700萬元。

據土地註冊處資料，上述舖位為英皇道367號上潤中心地下G2號舖，以4,800萬元沽出，新買家為浩利穩錄像出版有限公司。而上址原業主為正德實業有限公司，於2012年11月以6,500萬元購入上址物業，以此計算，該舖位於近8年帳面貶值約1,700萬元或26.1%。

據了解，上述舖位建築面積約1,220方呎，是次成交呎價約39,344元，現況交吉，早前由證券公司租用。

資料顯示，原業主於今年6月12日，把上述物業向順富地產有限公司作出按揭貸款(MORTGAGE)。不過同一日再向LEI SHING HONG CREDIT LIMITED，作出「再按」(SUB-CHARGE/SUB-MORTGAGE)。

「再按」與「二按」並不相同

據了解，此類「再按」與市場上普遍出現的「二按」並不相同。盛滙商舖基金管理行政總裁李根興稱，「再按」是指由借出一按的財務機構，把該物業再抵押給其他同行財務機構，情況通常發生於財力不足的財務機構身上。

假若借出一按的財務機構，未能還款予「再按」的財務機構，舖位原業主「債仔」或在不知情況下，被迫出售物業。不過該舖位是次以「業主盤」身份易手。

經絡按揭形容屬「財仔搭財仔」的共同貸款

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明則表示，這類SUB-MORTGAGE主要在經濟轉差及貸款金額涉資較大時發生，由於財務機構態度轉趨保守，未能單方面滿足借貸一方的貸款金額要求，故會出現「財仔搭財仔」的共同貸款。