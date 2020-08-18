華南城創辦人傳1.83億沽葵涌甲廈　料蝕讓逾三成半

非核心商業區錄得甲級寫字樓大幅蝕讓三成半個案，料為近年甲廈市場蝕得最勁的個案。市場消息透露，葵涌大連排道83號甲級商廈K83的20樓至22樓頂層，合共3層樓面，面積15,276呎計，連同10個車位，新近以約1.833億元易手，成交呎價逾1.2萬元。

原業主於2018年6月以約2.354億元購入上址3層全層樓面，另外再購入該廈地庫1層的10個車位，每個成交價250萬元，合共2,500萬元。即當時購入3層樓面及10個車位，合共涉資約2.6億元。連同涉及的雙倍從價印花稅8.5%，當時入市總成本高達約2.828億元。

連稅實蝕近億元

以此計算，上述寫字樓兩年間帳面跌價約7,700萬元或約30%，連同當時入市繳付的稅款，蝕讓幅度更高達35%或9,956.7萬元。

據土地及公司註冊處資料，上述物業及車位分別由3間公司持有，其中22樓由REDHILL TOP LTD持有，該公司董事包括梁滿林及周春玲。據悉，梁滿林為華南城（01668）創辦人之一。

翻查資料，K83由第一集團發展，並於2018年5月份拆售，當時首張價單提供64個單位，呎價約1.1萬至1.4萬餘元，平均呎價約1.21萬元。

而上述蝕讓個案的原業主梁滿林，近年積極購買工商大廈物業，如在2018年1月以2.08億元，購入荃灣德士古道W212的25及26樓連天台。