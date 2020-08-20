7月私樓轉手賺錢比率創五個月新低　65名業主須蝕錢賣樓

私樓轉手的賺錢比率出現較急跌勢，據利嘉閣統計，7月份全港3,281宗二手私樓買賣登記（已知上手購入價）中，帳面獲利個案共3,207宗，佔比達97.7%，按月下跌0.7個百分點，創近5個月新低。不過，賺錢幅度仍然相當可觀，上月全港有逾1,400名業主賣樓帳面獲利達一倍或以上，佔整體逾四成。

中細價物業賺錢比率較高

按區域劃分，物業轉手賺錢比率最高的地區為新界區，比例達98.6%，按月持平；港島區排次位，報97.1%，按月跌1.2個百分點；至於九龍區表現落後，只有96.4%，按月挫1.5個百分點。若按價格分析，樓價介乎601萬至800萬元的中細價樓，獲利比率最好，錄得99.0%；其次為401萬至600萬元，月內獲利比率亦達98.2%。

43%業主賣樓仍賺一倍

此外，7月份每宗私樓轉手個案的平均賺幅為77.4%，連升3個月，屬5個月來新高。其中，帳面獲利一倍或以上的轉手個案，佔整體二手私樓買賣比例達43.2%，按月增0.7個百分點，共錄得1,419宗；至於帳面錄得虧損者有65宗，佔比按月增加至2%，而平手的個案有9宗，佔比微增至0.3%。

此外，檢視上月10個獲利登記最多的屋苑之中，有7個達到百分百獲利，每宗平均賺幅介乎24.1%至126.8%不等。當中，又以沙田第一城錄得的每宗轉手平均賺幅最高，達1.27倍。至於榜內賺幅最低者為馬鞍山迎海，平均每宗只賺約24.1%，主要是由於屋苑樓齡較新，累積賺幅難與老牌屋苑相比。

↓百分百獲利屋苑↓

+ 3 + 2

利嘉閣：8月獲利比率續受壓

利嘉閣地產研究部主管陳海潮指出，7月的第三波疫情持續至8月，加上8月大部分時間受限聚令措施收緊影響，部分急於沽貨的業主不惜平手或蝕讓放售，恐令8月二手私樓轉售獲利比率持續受壓，有機會再跌0.5個百分點，下試97.2%，成21個月新低。

至於平均每宗賺幅方面，如有較多持貨長久的業主沽貨，平均賺幅未必明顯回落，料維持在75%至77%之間窄幅上落。