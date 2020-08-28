美聯：樓市有「八大抗體」　料樓價最多升5%　籲政府進一步撤辣

受新冠肺炎疫情影響，上半年本港住宅物業的成交金額及成交量，較去年同期均錄顯著跌幅。美聯集團（1200）主席黃建業表示，隨著疫情漸見放緩，香港經濟將「疫後重生」，本地樓市更有「八大抗體」保護，料樓價可在充裕資金及「新經濟」效應帶動下「U型反彈」，全年可錄3%至5%的升幅。

此外，因應「宅經濟」及新科技改變生活習慣，刺激換樓需求，預計會令樓市出現「新格局」。黃建業建議有置業或換樓剛需的人士，把握中港通關前樓價未回升的機會入市，更呼籲政府重速「撤辣」，助有需要的市民上車換樓。

美聯集團主席黃建業認為，樓市有「8大抗體」保護，料全年樓價升3%至5%。（余俊亮攝）

香港樓市具備超強的「抗疫力」

黃建業表示，近年樓市受到國內A股熔斷、貿易戰、社會運動及新冠肺炎疫情等負面因素的先後影響，樓價三度先升後回。不過，香港樓市有八大利好因素，分別是無限量寬、零息時代、供應見頂、放寬按保、剛需持續、金融蓬勃、持貨力強及資金充裕，為樓市帶來「抗體」。自2016年1月至今，「美聯樓價指數」仍然錄得約3成升幅，反映本地樓市具備超強的「抗疫力」。

他續指，「宅經濟」及在家工作盛行，料增加換樓需求，刺激中型單位需求未來續升。政府理應進一步「撤辣」，放寬逾1,000萬至2,000萬元物業按揭成數至7成或以上，加速二手換樓鏈啟動，助市民換樓。

而「新經濟」概念，令商舖「重新定位」，特別是「宅經濟」大行其道，「指尖消費」流行，促使傳統銷售行業加快轉戰線上，國際性大品牌紛紛減少實體店數目，直接影響核心區舖位租售價格；惟民生區舖位或可受惠於本地經濟「疫後重生」，前景可略為看高一線。

黃建業：料全年樓市成交「一手跌、二手升」

樓市成交方面，他預計全年一手銷售量達約1.5萬宗，較去年約1.86萬宗下跌約19%。預期全年二手註冊量可達到4.3萬宗水平，較去年錄得約4.13萬宗高出約4%，全年將出現「一手跌、二手升」的情況。