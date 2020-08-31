港置：四成受訪者計劃未來一年買樓　創十季新高

新冠肺炎疫情下，樓市走勢反覆，香港置業早前進行置業意向調查，發展42%受訪者計劃未來12個月入市，按季升2.1%，兼創2018年2月以來的新高。香港置業行政總裁李志成表示，樓市根基良好，維持全年樓價波幅5%的預測。

七成受訪者傾向買一手樓

該行於今年8月以問卷形式收集398份調查，最多受訪者認為未來樓市走勢平穩，達28.1%，按季升2.2%；同時，有42%受訪者計劃未來12個月入市，按季升2.1%，兼創2018年2月以來的新高。

香港置業營運總監姚偉南指，近八成人（77.6%）預算購買私人住宅，創2018年首季新高。當中，近七成（68.4%）受訪者傾向購買一手物業。隨著資助房屋與私樓價錢逐漸拉近，前者的吸引力已不如從前，加上一手私樓近期以貼市價推售，並提供各式付款優惠及高成數按揭，獲不少購買力追捧。

李志成：建議放寬按揭及減辣

李志成續指，政府過去十年推行的樓控措施，令不少市民上車置業困難。他建議政府分階段放寬逾1,000萬至2,000萬元物業的按揭成數上限、逐步將辣稅鬆綁及放寛三年內賣樓需繳付的額外印花稅（SSD）的年期期限。

香港置業行政總裁李志成（左）表示，

樓市表現方面，李志成續指，第二季疫情緩和，發展商趁機積極推盤，累積購買力得以釋放，一手交投上升。根據該行資料研究部綜合土地註冊處資料顯示，本年第二季一手私樓註冊量為4,196宗，按季升八成半，同期二手註冊量錄13,562宗，按季升近六成。

料千萬以下物業將明顯復甦

第三季樓市受第三波疫情及限聚令收緊影響，預計期內一二手註冊量將按季回落，不過相信隨著疫情逐漸緩和，成交量會有所回升。他預計全年樓價窄幅波動，維持約5%波幅預測。

姚偉南補充指，特別是1,000萬元以下的物業，會有較明顯的復甦。不少新盤的推售步伐減慢，但相信第四季會有較多新盤開售，地區主要集中在將軍澳日出康城區、西九龍的商業地王。