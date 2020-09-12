新居屋抵唔抵買？同區二手居屋樓價、優劣大檢閱

新一期居屋大抽獎又開始！受疫情影響，今期居屋延至今天（10日）才開始接受申請，據房委會公布，今期居屋4個項目、合共7,047伙的臨時定價為123萬至513萬元，呎價5,443元至9,365元，究竟是否抵買？同步申請的白居二又有何選擇？或者可先參考同區二手現況作比較。

今批居屋的唯一市區盤，為港鐵鑽石山站上蓋的啟翔苑，兩座提供940伙，面積295至502方呎，臨時定價228萬至513萬元。縱觀該區是居屋集中地，不乏綠、白表二手選擇，如慈雲山慈愛苑三期合共提供4,020伙，規模大、入場門檻也較低。

慈愛苑兩房綠表入場430萬起

近月慈愛苑的綠表成交呎價介乎9,500元至10,600元，與啟翔苑的臨時呎價約9,365元，相當接近。富誠地產助理分行經理謝婉玲指，慈愛苑現有約18個綠表放盤，402方呎的兩房戶，入場叫價約430萬元起，一般有議價空間；惟交通方面，慈愛苑始終較位於港鐵上蓋的啟翔苑遜色。

再參考牛池灣宏景花園及嘉峰臺，現時普遍綠表呎價約1萬至1.1萬元，兩屋苑分別各有約10間綠表放盤，集中兩房、三房，戶型略較啟翔苑大。其中，宏景花園約430平方呎的兩房，入場價460萬元起；而嘉峰臺的580方呎三房套廁戶，最平叫價640萬元起，價格高啟翔苑一截。值得留意，啟翔苑預計2023年第二季才入伙，即樓花期近三年。

位置上，最靠近啟翔苑的采頤花園，謝婉玲指現時只有10個綠表放盤，入場價570萬元；白表放盤則只有一個。

至於另一焦點項目馬鞍山錦駿苑，鄰近大水坑站、提供五幢住宅大廈，合共約2,079伙，面積約311至494方呎，臨時售價介乎198萬至406萬元，平均呎價7,784元。

參考同區二手居屋也有不少綠、白表放盤，放盤量較多的屋苑有位於大水坑站旁邊、屬臨海而建的錦泰苑，美聯物業首席高級營業經理黃家樂表示，目前有約47個綠表放盤，入場單位為面積526方呎的低層兩房戶，叫價526萬元，金額較新居屋貴逾「一球」。

錦英苑呎價較新居屋貴至少一成

而烏溪沙站的錦龍苑則有12個綠表放盤，入場門檻較低，屋苑一個中層兩房戶，實用面積401方呎，現綠表叫價398萬元；至於馬鞍山站附近的錦英苑，設有商場、街市及巴士總站等配套，目前有約14個綠表放盤，黃氏指，最平一伙為面積約401方呎的低層兩房戶，綠表叫價365萬元，銀碼與新居屋相近，惟呎價計逾9,100元，較新居屋高出逾一成。

如想物色大單位，錦英苑也有三房戶型提供，實用面積645方呎，現綠表叫價450萬元起。另該屋苑也有少部分白表放盤，如面積401方呎的低層兩房，叫價480萬元。