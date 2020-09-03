居屋2020｜鑽石山啟翔苑設開放式單位　向街單位設隔聲鰭或礙景觀

房委會公布，新一期居屋包括啟翔苑、彩禾苑、錦駿苑及山麗苑，將於下周四（10日）開始接受申請，並於今日將樓書上載到房委會網站。 位於鑽石山的啟翔苑作為今期居屋「樓王」，屋苑共有兩座，其中A座有少量屬開放式單位，料適合單身人士居住；而B座則以1至2房單位為主。不過，大部分單位均「開門見廁」，並設隔聲鰭可能有礙景觀。值得注意是，B座樓下設有有蓋的垃圾車停車位，若選購低層單位或需要多加留意。

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根據新一期居屋樓書資料，鑽石山啟翔苑共設兩座，單位面積介乎295平方呎至502平方呎，售價介乎約228萬元至513萬元，共有940個單位。屋苑內設有3個兒童遊樂區，全部位於A座旁邊，亦有綠化平台等；屋苑出入口主要在彩虹道，所有單位均不設露台。

由於屋苑的東面為南蓮園池，估計B座的高層6至7號單位或可享罕有山景，而值得注意的是，啟翔苑幾乎被現有大型屋苑及正興建的公營房屋包圍，料大部分單位只有樓景。

兩座以1至2房單位為主

當中A座每層共有15伙，並設4部升降機。3、10及11號屬開放式單位，由於面積較細未能間房，較適合單身人士居住。其餘1、2、5、６、12及13號單位則為兩房單位，不過，5、６及13號單位均設有隔聲鰭，或會影響景觀。除開放式單位外，幾乎全部單位均為「開門見廁」。

至於B座則以1至2房單位為主，每層分11伙。當中1、2、5、6、8、11號單位均可間為兩房，而全部單位均為「開門見廁」。此外，面向龍翔道方向的單位5及6號，及面向彩虹道的1及10號單位亦有加設隔聲鰭，料有噪音問題及影響景觀。而B座垃圾房設在2號單位旁邊，住戶或需留意衛生情況。

B座地下設垃圾車停車位

值得留意的是，在B座的地下設有蓋垃圾車停車位，上方為3及8號單位，低層住戶或需要留意。此外，在A座的2及3號單位下方亦有垃圾收集站、物料回收房等，住戶或要注意臭味及衛生情況。

至於交通配套方面，啟翔苑位處港鐵鑽石山站，旁邊有巴士總站，有巴士前往港島及九龍等地，公共交通便利。屋苑內亦設67個有蓋汽車停車位，9個有蓋電單車停車位。今期居屋於本月10日起開始接受申請，至10月7日截止，申請者除可以親身或郵寄申請表格外，可於房委會的居屋專頁作網上申請。