居屋2020｜馬鞍山錦駿苑吐露港景料被擋　少量開放式單位設露台

房委會公布，新一期居屋包括啟翔苑、彩禾苑、錦駿苑及山麗苑，將於下周四（10日）開始接受申請，並在今日將樓書上載房委會網站。 位於馬鞍山路的錦駿苑，建有5幢大廈提供2,079個單位。部分向東面單位面向山景，但需要注意斜坡上有山墳；至於西面單位雖面向吐露港，但礙於沿海地皮已興建私樓住宅，景觀受阻。 此外，錦駿苑部分單位設有露台，就連面積較小的開放式單位亦設露台。從樓書所見，露台面積介乎30至41平方呎，若以市價六三折的平均呎價計算，單計露台位價錢最貴達31萬元。

馬鞍山錦駿苑位於馬鞍山路，共設五幢大廈。（盧翊銘攝）

馬鞍山錦駿苑，涉5幢大廈提供2,079個單位，面積介乎311平方呎至494平方呎，臨時參考售價介乎約198萬元至406萬元。

露台面積介乎31至40平方呎

錦駿苑為今期居屋中，少有設露台的項目，露台面積介乎31至40平方呎，只有A座及B座的第1、2、9及10號單位；C座第1至5號單位及E座第4至9號單位設有露台。若根據房委會臨時建議呎價，即每平方呎7,784元，單計露台價錢已介乎24萬至31萬元。值得注意的是，於C座部分設有露台的單位屬面積較細的開放式設計。

錦駿苑位處西沙路，部分向東單位可享山景，不過需要注意附近山頭或有不少零散山墳。至於屋苑西面則為吐露港，不過沿海一帶地皮均已興建私樓住宅，料海景會被阻擋。

C座設開放式單位

至於單位方面，5座大廈每層分別被劃分為10至11伙。A座、B座、D座及E座以1至2房單位為主，而C座則設有面積較小的開放式單位。

於B座、D座及E座，部分單位勉強可間1房，但礙於有減音露台，間房後或出現「黑廳」，只能透過露台出入口透光。此外，屋苑對正馬鞍山路及港鐵屯馬綫的露天鐵路段，料會受噪音影響。A座及B座向西沙路單位設有隔聲鰭，而C至E座向馬鞍山路的單位亦有隔聲鰭。

而設施方面，錦駿苑毗鄰馬鐵大水坑站，不過屋苑內的泊車位數量少，露天及有蓋泊位共有66個，但單車停車位則有171個。屋苑內亦設有商業及康樂大樓，內有露天遊樂區及籃球場，亦有乒乓球場及羽毛球場等康樂設施。

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