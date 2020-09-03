居屋2020｜9月10日接受申請　圖解申請注意事項、重點

居屋2020將於下周四（10日）開始接受申請，四個屋苑包括鑽石山啟翔苑、火炭彩禾苑、馬鞍山錦駿苑及粉嶺山麗苑。 房委會今日（3日）上載申請表，由於居屋申請日期因疫情押後，但樓書及申請表未有更改，房委會額外上載一份修訂事項，包括有關資產申報、平均月入的計算方法等，提醒申請者在填寫表格前需要先閱讀。

▼即睇今期新居屋▼

+ 30 + 30 + 30

資產申報、薪金證明時間有修訂

因應疫情，今期居屋申請日期延至下周四（10日）開始，並於10月7日截止。房委會上載修訂事項，提醒申請者於填寫申請表格前要先閱讀。當中提到申請日期的更改、涉及申報資產要注意的申請截止日期之前24 個月改為2018年10月8日至2020年10月7日、僱員薪金證明書需要申報的收入為04/2020至09/2020，及在過去一年內，即由10/2019 至 09/2020內該僱員收取的其他收入。申請者亦要注意，收入計算日期亦有改變。

居屋2020修訂事項

綠、白表一表兩抽須知

以白表申請的合資格人士，需要在表格開首選擇是否同時申請「居屋2020」及「白居二2020」，或只選取其中一項。申請者需要注意需要以黑色或藍色原子筆將項目旁的方格填滿。若申請者欲同時申請兩項計劃，則需要繳交410元的費用；如只申請居屋2020則要250元，而「白居二」則需要160元。申請者需要將劃線支票與已填妥的申請表一同交回，支票或本票抬頭人為「香港房屋委員會」。

綠表人士「一表兩抽」不用加錢

由上期居屋開始實施的綠表「一表兩抽」，今期亦繼續沿用相關做法。有意同時申請今期綠置居的綠表申請者需要注意，於申請表格第二頁的第七部分，需要選擇同意將「居屋2020」的申請資料，轉移至緊接年底推出的新一期綠置居。若發現申請者未有填滿部分內的方格，則被視作不參與。而同時參與兩個計劃的綠表人士，需要注意毋須額外繳交報名費用。

↓居屋白表申請表格↓

切忌重覆申請

不論以綠、白表遞交申請，申請者於填寫同住家庭成員的須知時，要注意所填上的人士只能夠名列於一份居屋申請表格上；如申請者為已婚人士，其配偶必須列於同一份申請表上。夫妻若分開名列於兩份表格，將會被視作重複申請，而相關的申請將被作廢。

↓居屋2020綠表申請表格↓

填寫支票須知

無論綠、白表申請者填寫支票時，均需要在支票或本票的背面寫上申請者的身份證號碼，及聯絡電話。除此之外，亦要特別留意六大要點，當中包括：1）於支票的頂部劃線、2）以正楷填寫金額，如「二百五十元正」或「貳佰伍拾元正」、3）同時支票抬頭人為「香港房屋委員會」。此外，4）支票需要刪取「或持票人」、5）填寫申請日期，6）並緊記簽上有效的簽名。

其後，亦需要將支票的號碼、銀行編號及分行編號填寫到申請表上、「申請費用紀錄」的部分。

居屋2020｜鑽石山啟翔苑設開放式單位 向街單位設隔聲鰭或礙景觀

居屋2020｜火炭彩禾苑或望墳 業主負責斜坡保養 大單位三房兩廁

居屋2020｜馬鞍山錦駿苑吐露港景料被擋 少量開放式單位設露台

居屋2020｜粉嶺山麗苑偏遠 多開放式單位 附近有多個殯葬區

入息及資產申報

綠、白表的申請均須就入息及資產作申報，包括在本港或香港以外地區的入息及資產，不過附錄的「僱員薪金證明書」則毋須連同表格遞交，於房委會發信要求時才需要遞交。當中綠表申請者如屬公屋住戶或定期暫准居住證持證人，則不受入息及資產限制，毋須填寫此部分；如屬《綠表資格證明書》持有人，則必須填寫家庭總收入及家庭總資產淨值。至於白表申請者，若為與房委會簽訂10年期內「租置計劃」的單位業主及其認可的家庭成員，則毋須填寫此部分。

今期白表一人申請者的每月入息限額為3.3萬元，資產限額為85萬元；2人或以上家庭申請者每月入息限額為6.6萬元，資產限額為170萬元。