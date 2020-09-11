牽晴間三房持貨一年半即沽　料蝕130萬

新界區大型屋苑錄「離奇」急沽蝕讓個案，有粉嶺牽晴間業主購入單位僅約一年半即放售，需要蝕讓近一成，連洗費料實際損手約130萬元。

世紀21奇豐區域經理陳偉康表示，粉嶺牽晴間8座高層C室，實用面積700方呎，原業主約在20日前把單位推出放盤，叫價約1,000萬元，不過近日大幅減價192萬元或19%，以約808萬元易手，成交呎價約11,543元。

他指出，原業主於2019年3月以888萬元購入上址，現單位帳面貶值約80萬元或9%。原業主持有上址不足三年，原需支付樓價一成的額外印花稅SSD，但該筆稅款協議由新買家負責，故扣除買入時的稅項及佣金等，最終料仍實蝕130萬元。

荃灣西星岸洋房實蝕2500萬

另外，豪宅市場再錄蝕讓成交個案。據土地註冊處資料，荃灣西青山公路汀九段星岸單號洋房，上月以1.008億元沽出。原業主為張榮新，英文名字CHEUNG WING SAN，於2015年8月以逾1.15億元購入上址，即持貨料5年，帳面貶值約1,429.2萬元或12.4%。據了解，張氏與「粵東縫紉機王」之稱的香港商人名字相同。

資料顯示，原業主於2015年購入上址時，需支付當時樓價的8.5%作稅款，涉及約978.28萬元。若連同代理佣金等費用，估計是次實際蝕讓達2,500萬元。上址物業實用面積3,371方呎，是次成交呎價約29,902元。