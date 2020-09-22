荃灣西Plaza 88 租出逾14萬呎樓面　最快今年底開幕試業

荃灣西正逐步轉型，近年先後有多個全新住宅樓盤入伙，而新商業項目亦積極進行招租。億京旗下楊屋道88號綜合項目Plaza 88，其商場及辦公室已租出近14萬方呎樓面，項目已取得滿意紙，預計今年年底至明年年初陸續開幕試業。

4萬呎教育相關特色樓層

億京發展項目及銷售策劃總監潘志才指出，項目的租戶包括中式餐館、酒樓、Cafe、酒窖、國際企業、知名教育中心等。由於區內近年有多個新樓盤落成，項目特意夥拍Now TV「Happy Academy」及香港蛟龍集團旗下海洋館品牌，打造與教育行業有關的特色樓層，合共佔地4萬方呎。

此外，該項目辦公樓部分目前正在招租。發展商斥資逾百萬元設立辦公室示範單位，當中 ，32樓J室，建築面積2,650方呎，望山景。將連裝修推出招租，意向呎租約29.5元，示範單位將於下周一（28日）開放予公眾預約參觀。

Plaza 88為綜合商業項目，樓高35層，零售購物中心提供逾32.8萬方呎，辦公樓則佔逾31.4萬方呎，合共總樓面面積逾64.2萬方呎。項目地下至18樓為購物中心，19樓為空中花園，20樓至39樓為寫字樓。項目停車場設於地庫兩層，提供逾370個有蓋車位。