港島10幢指標甲廈租金全線報跌　信德中心呎租跌穿30元變東九價

過去大半年本港營商環境困難，各類企業暫停擴充、甚至削減規模，市場對寫字樓樓面需求大幅回落。綜合市場資訊，截至8月底，傳統商業區包括中環、上環、金鐘及灣仔的10幢分散業權指標甲廈的呎租低位，全數下挫，按年跌幅10.4%至38.5%，當中更有8幢呎租跌至「4字頭」或更低水平。有代理預期，未來一年甲廈租金料續低位徘徊，暫時未見有復甦可能性。

情況最惡劣的，包括與政府總部僅一橋之隔的金鐘海富中心，今年最低呎租僅為35元，為第一幢呎租低見「3字頭」的指標甲廈；而上環信德中心近日更跌穿30元，最新一個低層戶僅以每呎29元租出，創10年新低，相當於東九龍商廈級數。

海富中心呎租35元 創11年新低

消息透露，金鐘海富中心一期一個高層單位，建築面積約1,888方呎，新近以每月約6.6萬元租出，成交呎租僅約35元，成為港島區率先跌穿40元關的甲級寫字樓，是次呎租水平亦創該廈過去11年的新低紀錄。翻查資料，該廈對上一次錄得呎租低於35元的租賃，已追溯至2009年2月，一個面積約3,184方呎的單位，以約8.27萬元租出，當時呎租約26元。

此外，上環指標甲廈呎租更見「2字頭」，低位按年跌38.3%。市傳信德中心招商局大廈低層11室，面積約1,057方呎，新近以每月約3.06萬元租出，成交呎租約29元，創大廈10年新低。據悉，該單位對上一張租約的每呎租金為42元，即是次跌租30.9%。有代理預期，未來一年甲廈租金料低位徘徊，暫未見有復甦的可能性。

港島四甲廈呎租低位按年再挫逾30%

寫字樓呎租不斷下試，連同上述信德中心，今年至今暫時有4幢甲廈的呎租低位，按年下挫逾三成。跌幅最勁為中環中心，8月份該廈22樓一個面積約1,973方呎的交吉單位，以每月約7.9萬元租出，呎租40元，創大廈過去10年新低紀錄，也較去年低位再挫38.5%。原業主2018年以約8,598.33萬元購入，租金回報僅約1.1厘。

另外，金鐘遠東金融中心及美國銀行中心的租金水平也出現明顯滑落。其中，前者一個低層單位，面積約650方呎，今年4月以每月2.9萬元租出，成交呎租45元，創該廈6年新低，也較去年低位下挫37.5%。

部分港島甲廈呎租跌幅雖然沒有上述大廈般嚴重，但呎租亦低見「4字頭」。如金鐘力寶中心、灣仔會展廣場辦公大樓及中遠大廈，該批商廈今年呎租低位介乎40至43元，按年下跌10.4%至11.1%。

代理：甲廈租金較高峰回落四成 料已見底

美聯商業區域營業董事麥世強表示，目前港島區普遍甲廈的租金水平，已較2018年中高峰期回落35%至40%，估計優質甲廈的租金跌勢已經見底，但未來一年料只能在低位徘徊，暫時未見復甦的可能性。

他又指出，現時市場上大部分企業正削減公司規模，同時減少承租寫字樓樓面的預算，料市場對寫字樓的需求將會回落。而過去一年，本港受反修例風波及新冠肺炎疫情影響，大部分商廈業主深明市況，理解大部分行業進入衰退，故願意削減租金，致令港島區不少甲廈出現呎租「4字頭」個案。