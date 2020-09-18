首9月全港25宗街舖蝕讓　九龍重災佔逾六成　元朗舖蝕4千萬最慘烈

自去年6月起，零售業接連受到反修例風波及新冠肺炎疫情重挫，不少行業因生意一落千丈而削減零售據點，租金缺乏支持，舖位價格隨即大幅回落。今年截至9月14日，全港共錄25宗街舖蝕讓個案，帳面蝕讓幅度由2.2%至37.5%。按地區劃分，以九龍為重災區，佔16宗；以金額計，則以元朗大馬路兩層巨舖六年損手4,500萬元，最為慘烈。

不過有代理認為，隨政府放寬防疫措施，短期內舖市或出現承接力，料至年底前舖位買賣會「蝕少啲」，估蝕幅減至三成或以下。

九龍區中，以油尖旺最為嚴峻，首9個月出現11宗蝕讓，旺角佔7宗，其中廣華街1號潮流地域地下22號舖，面積僅約172方呎，今年1月份以1,200萬元易手，較八年前購入價1,718萬元低約30.2%，跌幅為旺角舖位之最。

過往專攻遊客生意的尖沙咀區，同樣慘淡，年內錄3宗街舖蝕讓，蝕幅最多為柏麗購物大道地下64號舖，面積約766方呎，3月份以4,260萬元沽出，較2010年購入價6,800萬元，帳面蝕2,540萬元，貶值37.4%，為九龍區蝕讓金額及貶值幅度最多的個案。

即使民生區亦不能倖免，如深水埗亦錄得兩宗街舖蝕讓，如福華街54號海生樓地下56號舖，4月份以1,200萬元易手，該舖在2012年購入當時成交價1,450萬元，持貨八年易手，帳面貶值250萬元或17.2%。

中環舖蝕幅38%冠絕全港

港島區方面，街舖蝕讓個案共5宗，分布在中環、銅鑼灣、北角、柴灣、香港仔等，蝕幅最多為中環卑利街18A至18號地下4號舖，於4月份以1,500萬元沽出，較五年購入價2,400萬元，帳面蝕900萬元，期內貶值37.5%，以貶值幅度計，可謂冠絕全港。

至於新界舖位貶值個案相對少，有4宗，不過個別舖位仍要勁蝕數千萬。如元朗大馬路核心地段的青山公路元朗段81號地下至2樓全幢，面積共約2,940方呎，在7月份以9,000萬元沽出，較六年購入價1.35億元，帳面勁蝕4,500萬元，貶值33.3%，以損手金額計，為全港最大額。

代理料舖位蝕幅減至三成或以下

利嘉閣（工商舖）商舖、商業及投資部高級營業董事鄭得明表示，政府開始逐步放寬防疫措施，料今年年底前，舖位交投量將會回升兩成。他又認為，短期內舖市會出現承接力，至今年年底依然會有舖位蝕讓個案，但會「蝕少啲」，估計每宗蝕讓幅度會減少至30%或以下。