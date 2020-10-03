明日大嶼 ｜如建島要考慮居民就業　劉勵超：可搬長者至新島

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涉約5.5億元的「明日大嶼」填海興建中部水域人工島前期研究撥款，排在內屆立法會財委會會議最後一項議程。而財政司司長陳茂波曾表示，2020至21年度的綜合赤字增加至超過3,000億元，財政儲備則降至約8,000多億元。

地政總署前署長劉勵超今日（3日）接受電台訪問時表示，支持明日大嶼填海計劃，認為加高發展密度、改變土地用途等方法是「修修補補」，長遠而言解決不到本港土地問題。劉勵超又認為，明日大嶼及桂山島填海計劃都應該側重於興建公屋，認為政府應該考慮島上居民就業問題，盡量做到島上就業。他又同意可以考慮將居住於市區屋邨上了年紀的居民搬去新島上，認為該處環境較好，他們亦可以於島上滿足到生活所需。

劉勵超同意可以考慮將居住於市區屋邨上了年紀的居民搬去新島上，認為該處環境較好，他們亦可以於島上滿足到生活所需。（資料圖片／余俊亮攝）

劉勵超認為，政府一向有做人口估算工作，但承認任何人口估算專家都無法準確預測幾十年後的人口數字，只可以以現有所知情況、人口結構及大數據估算。但他強調，填海計劃不應只考慮二三十年後的人口數字，亦要考慮生活環境、質素。劉稱，填海計劃可以幫助消除納米樓現象，認為長遠目標應包括增加樓宇居住面積。

至於明日大嶼將會對庫房造成財政壓力，劉勵超認為要「想辦法搵錢」，例如近日坊間亦提出過發債等方法。他又呼籲官員要多與大眾溝通，認為好多市民只知道明日大嶼計劃，但對政府短期覓地計劃不清楚。

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