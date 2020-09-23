施政報告｜鄉議局倡發債推「明日大嶼」　再提開發沙頭角墟禁區

特首林鄭月娥下月公布新一份施政報告，新界鄉議局今（23日）與林鄭會面，提交建議。 鄉議局以「恢復社會秩序，促進經濟民生，保持健康心態，堅持防疫意識」為主題，提出六項建議，包括促請政府盡快推行健康碼、建立「旅遊氣泡」；又提議當局考慮以港元或人民幣發債，以紓解財政壓力；並審視新界發展藍圖，開發沙頭角墟禁區成為邊境龍頭市鎮。

鄉議局主席、立法會議員劉業強表示，全球各區都以印鈔、減息等方法刺激經濟，香港因為聯合匯率制度不能跟隨以上方法，只能透過控制公共財政開支入手。他指，雖然香港財政儲備跌至8000億，但財政依然穩健，認為政府在現時低息環境下發債，會是吸引的投資。

鄉議局支持「明日大嶼」計劃，要求盡快上馬。 劉業強指填海計劃是中長線發展，能帶動大嶼山及新界南北發展，為香港未來製造財富及職位。他建議「明日大嶼」項目可同樣以發債形式進行。

他續指，新界居民多與內地有來往，部份人過去更每日出入深圳，希望政府盡快推行粵港澳「健康碼」互認，恢復三地日常往來。

鄉議局在建議書中提到，地政總署積壓丁屋申請超過一萬宗，批評申請審批緩慢，難以滿足原居民住屋需求；又指新界可供建屋的丁地越來越少，限高三層丁屋沒有善用珍貴土地資源，認為政府有必要探討丁屋向高空發展的可行性。

劉業強2017年曾在立法會提出質詢，指沙頭角墟的雕堡具旅遊特式，又有客家村及天然景色，要求分階段發展沙頭角作旅遊區。時任保安局局長黎棟國指，當局無意開放沙頭角邊境禁區作旅遊，強調要考慮保安問題。