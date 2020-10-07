第三季整體商廈空置率6.82%　三個月急增48萬方呎

第一太平戴維斯發佈第三季寫字樓租賃報告指出，第三季整體商廈空置率由6月的6.02%，約355萬方呎樓面，急升至9月的6.82%，約403萬方呎樓面。反映在3個月時間，空置的寫字樓樓面急增約48萬方呎。

按地區劃分，中環及灣仔/銅鑼灣的空置率由第二季度末的5.6%及6.3%分別上升至6.8%及7.2%，其中環空置率按年上升超過一倍。港島東空置率雖然由6月的1.9%上升至2.4%，但仍是空置率最低的市場。

九龍主要地區的空置率同樣上升，尖沙咀及九龍西的空置率分別由6月底的4.2%及3.8%上升至6%及4.6%。中環及尖沙咀的空置率急升主要是由於主要租戶遷出。

代理行料今年甲廈租金跌20%

儘管空置率上升趨勢明顯，但該行指出仍低於2003年11月﹑因沙士疫情創下的13.46%空置率，以及2009年7月全球金融危機爆發後﹑出現的9.23%空置率。主要原因是本年甲級寫字樓供應有限，僅提供43萬方呎新增樓面，供應量遠低於2003年的285萬方呎，或2008年的357萬方呎。

租金水平方面，該行指出，第三季度商廈整體租金下跌3.4%，預期整體甲級寫字樓租金全年將下跌15%至20%。中環則將下跌20%至25%。