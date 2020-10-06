戴德梁行：第三季商廈退租樓面達62.6萬呎　跨國公司佔七成

過去一年商廈退租個案持續上升，戴德梁行執行董事、香港寫字樓部主管韓其峰表示，今年第三季市場共有多達62.6萬方呎退租樓面，較對上一季的57.7萬方呎，按季增加8%。以公司背景劃分，跨國公司佔該批退租樓面的70%，而中資及港資公司則分別佔19%及11%。

此外，第三季全港各主要商業區的整體待租率全面上升，高達11.6%，為2005年後新高。而中區、灣仔及銅鑼灣、港島南、尖沙咀、東九龍及西九龍的待租率，全部均升至超過10%。當中最嚴峻為西九龍，商廈待租率為16.6%，按年大升10.1個百分點，而中區商廈待租率為10.1%，按年增2.7個百分點。該行料未來待租率有機會再上升，每上升1個百分點，相等於60萬方呎樓面。

中區超甲廈呎租126.5元 按年跌兩成

甲廈租金亦持續尋底。戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝指出，截至今年第三季，港島中區超甲級寫字樓平均呎租為126.5元，按季及按年分別跌6.7%及20.3%；而中區整體甲廈的呎租為108.4元，按季及按年分別跌6.3%及19.6%。

至於灣仔及銅鑼灣的第三季甲廈平均呎租為62.5元，按季挫5.2%，按年則跌17.7%，為中區以外跌幅第二大的地區。該公司預計，至今年年底，中區商廈的全年租金水平將跌20至25%，而灣仔及銅鑼灣則料下滑18至23%。

核心區舖位租金跌幅放緩

舖位市場方面，該公司執行董事、香港商舖部主管林應威指出，四大核心區舖位租金跌幅出現放緩，截至第三季，銅鑼灣及中環的舖位呎租分別為893及395元，按季挫7.9%及7.8%，按年則挫41.3%及40.8%，他估計全年累積下挫41至43%。

至於尖沙咀及旺角期內舖位平均呎租為964及335元，按季跌5.3%及5.4%，分別較去年同期跌33.4%及31.7%，全年則預計跌32至36%。

空置情況方面，截至第三季，旺角區舖位空置率高達23.6%，為最高的地區，而銅鑼灣為13.2%，按季大升5.3個百分點。而中環及尖沙咀則分別為16.9%及16.7%。