Foot Locker 200萬月租進駐旺角家樂坊　地庫一拆三每呎叫租80元

外資零售商逆市擴充，進駐旺區兩萬平方呎巨舖。恒隆地產宣布，旺角家樂坊將於明年一月，引入美國著名球鞋連鎖商Foot Locker，租用地下一層、佔近兩萬平方呎舖面，為全港最大的單層旗艦店。

上述舖位原由瑞典時裝品牌H&M租用地庫、地下及一樓，合共3層，有消息透露，發展商計劃把目前正交吉的地庫部分「一拆三」，拆細推出招租，意向呎租80元。

恒隆地產董事租務及物業管理蔡碧林表示，家樂坊近年成功吸引不少潮流品牌開設旗艦店及概念店。未來該公司將策略性地繼續增加運動商戶組合，為區內的零售格局注入新動力。

H&M 六年前以900萬租家樂坊三層

舖位位於西洋菜南街及登打士街交界位置，是次Foot Locker以每月租金料約200萬元，為今年最大額的租務個案。

翻查資料，瑞典時裝品牌H&M在2014年起承租家樂坊上述舖位，以及地庫和一樓，合共5.4萬平方呎，當時月租高達900萬元。不過H&M在今年9月決定放棄地下及地庫，只保留一樓的約1.8萬平方呎樓面。

瑞典時裝品牌H&M在2014年起承租家樂坊地庫至1樓，合共5.4萬平方呎，當時月租高達900萬元。

家樂坊地庫待租 意向呎租約80元

有市場消息透露，上述家樂坊地庫部分至今仍未獲承租，現以意向呎租介乎約80元放租。

據悉，發展商打算把地庫部分拆開為三個舖位出租，其中，最細的舖位面積約1,190平方呎，而另外兩個舖位面積則為2,910及6,100平方呎，合共面積約10,200平方呎。

該三個地庫舖位每方呎叫租約80元，即合共月租約81.6萬元，據知，部分舖位已獲食肆及家品店洽租至尾聲。