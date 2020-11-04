上源首宗銀主盤618萬放售　入伙僅兩個月業主「都未住過」

整體經濟環境不明朗，入伙僅約兩個月的屯門掃管笏上源，出現首宗銀主盤個案。資料顯示，該銀主單位為5B座中層B室，實用面積468平方呎，兩房間隔，現以618萬元放售，呎價約13,205元。

原業主於2018年10月購入上址，當時購入價為576萬元，不過同年11月改用即供付款方法，成交價修正為556.5萬元，並於同月底向恒生銀行承做按揭。惟市場人士估計，原業主或受疫情影響，未能如期還款、即斷供，而被銀行沒收物業。

上述單位由於持貨不足三年，理應要支付額外印花稅（SSD），但物業已屬銀主，故可豁免繳交相關稅項。

區內代理表示，上源入伙僅約兩個月，估計原業主「未住過」該單位，便已淪為銀主盤。目前，上源約有10多個放租盤，如面積約360平方呎的單位，意向月租約1.1萬元。

西貢村屋銀主盤538萬沽 低估值兩成

市場連錄銀主盤成交個案。黃開基拍賣行營業經理蔡文錦表示，西貢菠蘿輋南山147號一村屋2樓單位，屬銀主盤，實用面積674平方呎，兩房間隔，開價480萬元，獲四組客競投，以538萬元拍出。他指出，單位估價約700萬元，即新成交價較估價低23%或162萬元。據悉，上述單位曾承做6次按揭。

另忠誠拍賣拍賣部總經理鄭世傑表示，馬鞍山新港城L座中低層3室，亦屬銀主盤，開價540萬元，獲五組買家競投，終以600萬元易手。單位實用面積362平方呎，成交呎價16,575元。