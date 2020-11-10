何文田皓畋銀主盤1400萬沽　單位3年貶值三成

有近年狂掃本港豪宅的內地炒家，因資金鏈斷裂，其持有的何文田皓畋低層單位早前淪為銀主盤，以1,700萬元放售。市傳該單位近日以約1,400萬元成交，較三年前的購入價，帳面大幅貶值近三成。

內地客炒燶 淪為銀主盤

市場消息透露，上述物業為皓畋5座低層B室銀主盤，實用面積698平方呎，屬兩房連書房間隔，於今年8月份淪為銀主盤，叫價1,700萬元放售，不過近日市傳該單位終以約1,400萬元易手，成交呎價僅20,057元。

據悉，原業主為許偉健（Xu Weijian），為內地客，於2017年底以1,932.36萬元購入上址，當時成交呎價高達27,684元，即單位三年間大幅貶值約532.36萬或約27.6%。

內地炒家斥逾億狂掃港豪宅新盤

有代理透露，該名內地炒家近兩至三年在本港新盤市場上斥逾億元掃貨，專攻豪宅，如何文田皓畋、北角柏蔚山、何文田天鑄等。其中，北角柏蔚山3座低層戶，今年年中以2,160萬元沽出，較2018年月購入價以2,861.2萬元，兩年間貶值701萬元，跌幅達25%。