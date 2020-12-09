戴德梁行：全年物業成交量錄十年來第二低　料明年上半年樓價跌5%

新冠肺炎疫情持續，戴德梁行大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻預料，失業率增長及第四波疫情下，料明年首季樓市有下調壓力，預計明年上半年樓價約有5%跌幅。

非住宅市場交投大跌所致

就整體物業市場方面，陶汝鴻指，今年全年物業成交量錄得十年以來第二低，預計截止今年底僅錄73,253宗成交，原因在於非住宅市場交投大幅下滑，比沙士時期更低。

住宅方面，量價俱跌，第四季住宅物業臨時買賣合約，比上一季下跌3%。豪宅市場樓價跌幅明顯，主要是內地買家無法來港所致。例如貝沙灣（第2期）的樓價較去年同期下跌了10.8%；九龍站君臨天下較去年同期挫近25%。不過，陶汝鴻認為，本港住宅市場結構較沙士時健康，業主持貨能力強，相信1,000萬元以下的物業樓價會較穩定。

貝沙灣（第2期）樓價較去年同期下跌10.8%。（資料圖片）

高偉雄：投資市場跌勢於明年見底

大額買賣方面，今年1月至今，市場僅錄169宗一億元以上的大額交易。其中商用物業全年僅有60宗一億元以上的大額交易，低於2019年的89宗。至於交易金額，受惠香港東太古城中心第1座以98.5億元賣出，商業物業交易金額增長一倍。

戴德梁行香港資本市場部執行董事高偉雄預期，物業投資市場跌勢於明年見底，非住宅物業交投量將於明年回升，並反彈至2019年水平。

由左至右：戴德梁行執行董事、香港寫字樓部主管韓其峰、香港資本市場部執行董事高偉雄、執行董事、香港商舖部主管林應威、大中華區副總裁及大中華區策略發展顧問部主管陶汝鴻、香港董事總經理蕭亮輝。（戴德梁行提供）

全港甲廈平均租金累跌18.7%

而寫字樓市場跌勢持續，甲級寫字樓租金連續七季下跌，整體平均租金按季下滑5.5%，由年初至今11個月，累跌18.7%，回到2015年第二季水平。當中以中區跌幅最大，由年初至今已下跌21.3%，預計明年租金仍然受壓。

戴德梁行香港董事總經理蕭亮輝指，預計明年甲級寫字樓租金進一步下調達16%，寫字樓待租率則將攀升至約14%。由於明年寫字樓需求疲弱，淨吸納量預計將介乎負65萬至負70萬平方呎之間。對不少企業轉採用在家工作模式，他相信對寫字樓需求也有影響。

甲級寫字樓租金連續七季下跌。（資料圖片）

「美食市集」料成新餐飲趨勢

零售市場方面，各個主要零售區份的空置率仍然高企，不過銅鑼灣空置率略為下降，受個別短期租務幫助，預計未來幾個月的空置率將稍微回落。

戴德梁行執行董事、香港商舖部主管林應威表示，展望疫苗接種生效後，本港零售及旅遊業會逐漸重回正軌，來年下旬的零售商舖租金將趨回穩。此外，他又指，「美食市集」為租戶提供彈性的營運配套以及創新的管理模式，料將成為最新的餐飲趨勢。