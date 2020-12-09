訊匯謝兆凱4000萬沽灣仔地舖　劈價四成　帳面蝕4%

政府上月落實就工商舖物業「撤辣」後，市場續現蝕讓個案。由訊匯金融集團創辦人謝兆凱等持有的灣仔軒尼詩道68至76號地下D號舖，面積約1,300平方呎，新近以約4,000萬元易手，成交呎價約30,769元，較九年前購入價帳面貶值約4%。

謝兆凱曾斥逾億元購天匯銀主盤

中原（工商舖）商舖部分區營業董事李世基表示，上述舖位原業主為信匯資產管理有限公司，於2011年8月斥資約4,150萬元買入舖位，早於三、四年前推出市場放盤，當時意向價約7,000萬元，惟一直未能售出，多次減價後，新近以約4,000萬元沽出，累積減幅約42%。是次易手帳面蝕讓約150萬元。

據公司註冊處資料，上述信匯資產管理有限公司，董事包括謝兆凱及王彥寧。謝氏為訊匯金融集團創辦人，改名前名為謝德清，主要從事外匯及股票生意，旗下子公司匯凱金業曾因倫敦金業務問題，遭警方搜查。

此外，謝兆凱本人在2016年4月斥約1.083億元，透過拍賣行投得「亞洲樓王」西半山天匯一個銀主單位，屬中層B室，實用面積2,476平方呎，呎價約43,730元。

至於新買家為投資者，購入上址作長線收租。物業現租客為燒味店，月租約11萬元，租期至2022年中，回報3.3厘。李氏指，自「撤辣」後買家入市意欲有上升跡象，遇上減幅可觀的盤源，大多短時間內拍板入市。