萊坊料明年整體樓價下跌5%　山頂文輝道地皮仍有流標風險

受新冠肺炎疫情影響，加上失業率上升，萊坊指，今年本港樓價較高位回落4%，但全年跌幅少於2%，遠低於該行原本預測的5%。萊坊執行董事及估價及諮詢部主管林浩文認為，現時經濟基礎與2003年「沙士」不同，估計樓市不會出現「U型」反彈。

他又預計，明年本港整體樓價將下跌5%，豪宅市場則持平發展或有5%跌幅，原因是豪宅市場有約一半買家來自內地，故需待疫情緩和及通關後，豪宅市場才有望恢復。

賣地收入暫錄約300億 遠低去年

而本港今年的賣地收入暫只有約300億元，低於去年約1,200億元的收益，林浩文表示，如果山頂文輝道及中環海濱地皮一併售出，賣地收益可一下子推高至達900億元。

不過，對於政府將山頂文輝道地皮「一拆二」，林浩文不感樂觀。他指，地皮曾有一次流標，加上疫情下豪宅推售速度較慢，政府未必把地皮的底價降低，故地皮仍有流標風險；就中環海濱商業地，他認為如政府在今年內推出，市況下發展商出價定較保守，對庫房收入而言，未必是好時機。

商廈租金料明年第四季才反彈

該行又預測，明年港島區的甲級寫字樓租金將下跌5％至10%，企業租用寫字樓的樓面面積將進一步減少。九龍區的寫字樓租金，料於明年首九個月有適度的跌幅，直至明年第四季才會出現反彈，料全年租金微升1%至3%。另外，商舖租金則估計下跌10%至15%。