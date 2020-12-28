樓市年結｜2020五大焦點　柏傲莊疫市大賣　恒隆爆冷奪美領館屋地

受肺炎疫情陰霾籠罩，2020年樓市未有如年初市場預期般，出現「沙士式」的大跌市，但升勢明顯放緩，全年樓價窄幅上落。除此以外，年內樓市還有不少重要及焦點事件發生，未知哪一件令你最印象深刻？

【大圍柏傲莊疫市大賣】

疫市下，發展商推盤步伐明顯放緩，一手市場年內最觸目新盤，莫過於是新世界（017）與港鐵 （066）的大圍上蓋項目柏傲莊。其中，柏傲莊 I 於10月中旬進行首輪銷售，開售前單是參觀示範單位，便需要排隊8小時，售樓處現超長人龍，最終首輪收票逾2.27萬張，膺1997年後新盤票王，打破2017年荃灣西站全城匯2.25萬紀錄。

柏傲莊 I 首兩輪銷售767伙，亦錄得近即日沽清，成為疫市奇葩。經過約六星期的銷售，項目兩期累沽約2,100多伙，套現逾238億元，新世界提早完成全年售樓目標。

【恒隆奪美領館壽臣山屋地】

正當中美關係緊張之際，原由美國領事館持有的南區壽臣山壽山村道37號屋地，於今年推出招標。該屋地為美國駐港領事館之員工宿舍，涉及6幢低密度住宅物業。市場對買家誰屬，眾說紛紜。直至9月揭標，結果項目由恒隆地產（0101）以25.66億元購得，每呎樓面地價約5.4萬元，低市價約四成。

是次為恒隆事隔廿年後再度在港購入地皮（對上一次為2000年購入奧運站浪澄灣地皮）。恒隆表示，是次購地是公司對香港前景投下信心的一票。估計項目將建為多間獨立豪華大宅，投資總額約40億元。

【政府宣布就非住宅物業撤辣】

疫情下，全球經濟受累，零售業處寒冬，國際品牌及企業紛紛縮減規模，撤出一線核心地段，工商舖物業的租、售價格大受壓力，空置樓面處處。據政府數字，私人寫字樓、零售業樓宇及分層工廈的售價指數，已從高位回落13%至19%，而成交量較推出2013年推出雙倍從價印花稅（DSD）前下跌超過八成。

故此，政府在11月底《施政報告》中，宣布撤銷已推行七年半的非住宅雙倍從價印花稅，旨在為舒緩商業及舖位市場的下行壓力，惟市場普遍預期，始終需待疫情過去，工商舖市場才可望恢復。

【太古連環出售資產物業】

受累航空業務重挫，國泰大裁員之同時，太古地產（1972）今年數度出售資產物業，其中，最焦點為11月初，以98.45億元出售太古城中心一座辦公大樓予基滙資本，平均每呎作價約15,609元。

此外，太古地產於今年10月中旬又突然宣佈，拆售旗下已入伙40年的太古城第六期車位，涉227個私家車車位，原以招標形式出售，及後改以價單方式，定價介乎190萬至270萬元，但集團未有透露會否拆售屋苑其他期數的車位。

【資助房屋銷售反應遜預期】

2020居屋攪珠結果已塵埃落定，惟今期的申請反應不算踴躍，參考今期四個居屋項目包括鑽石山啟翔苑、馬鞍山錦駿苑、粉嶺皇后山山麗苑以及火炭彩禾苑，合共提供7,047伙，供應較去年新居屋4,871伙，多出近半，不過今期累計收約23.6萬份申請，超額32倍，遜於去年的31萬份申請及超額約62倍。

至於綠置居更出現滯銷，今期推售柴灣蝶翠苑及青衣青富苑，兩屋苑提供3,696伙，定價由82萬元起，自今年6月底開始揀樓，至今售出單位佔總數約85%，即仍有約520多伙未售出。