驗樓｜山水盈獲86分　明哥大讚玻璃質素不俗　惟洗衣機排水管漏水

撰文： 黃皓琳 最後更新日期： 2021-02-20 10:00

路勁地產（1098）在港首個住宅項目元朗山水盈，近月陸續入伙，記者隨同資深驗樓師賴達明（明哥）驗收山水盈一個10座中層單位，面積501平方呎，兩房間隔，樓價779.9萬元。單位需要執修的地方不算太多，因此獲86分，評級屬佳（B）水平。

項目位於高埔徑3號，除有小巴及巴士往來港鐵錦上路站及元朗站外，屋苑亦設有穿梭小巴往來元朗站。

玻璃僅輕鬆刮花 明哥：做得幾好

整體而言，主要扣分位為排水、石材、圍欄、浴具及電器。不過，單位並沒有空心磚及空鼓批盪，就此明哥大讚「做得幾好」。特別是單位的玻璃只有輕鬆刮花，明哥指他留意到今年不少新盤驗樓中，玻璃問題最大，有很多新盤的玻璃「崩花得好犀利」，故山水盈的玻璃質素算不俗。

洗衣機排水管漏水 浴室排水口飾面磚被封實

開放式廚房發現問題最多，其中，洗衣機的排水管有漏水，以及洗衣機門未能完全關合，需要打磨。而且，廚房的抽油煙機未有供電，故未能使用。另外，廳房的玻璃幕牆現輕微刮花及污跡，洗碗盤底亦有少量地方刮花。

浴室方面，企缸地台排水口的飾面磚被封實，未能打開。明哥指，飾面蓋理應能打開，才可以清理垃圾及頭髮，避免排水口堵塞。「而家完全清理唔到，沖涼時，頭髮會沖落排水口，堵塞排水。」此外，浴室洗手盤的膠邊破損，枱面石材及浴室門檻石材有斷裂。座廁板的鏍絲飾面蓋亦有鬆脫。

+ 5 + 5 + 5

大門缺門檻石 水易湧出單位外

大廳方面，露台圍欄底的磚塊邊有多處罅縫，未有填滿，明哥建議重新修補磚塊。由於磚塊屬天然麻石，若遇上雨天，容易變黑色，「輕則影響外觀，嚴重的話會增加漏水風險，啲水流到落下面露台。」

單位的大門、主人房及儲物房的門關合後，因門身未有貼緊門框，出現虛位，風大容易產生噪音。明哥指，可在門框之間放數顆膠粒，減低門框與門間的虛位。

值得留意是，單位大門沒有設置門檻石，明哥解釋門檻石可防止水湧出單位外。「廚房爆水喉，啲水係會直出，而且（單位）右手邊又係電梯，所以都有風險。」明哥建議可加門檻或購買家居保險，又或者在外出前，先關上電器總制。

其他執修問題逐格睇

發展商：抽油煙機及洗衣機排水問題 屬個別事件

發展商就上述問題回覆時指，就上述單位的執修情況，除少部份項目執修需時外（包括訂製露台玻璃作更換，及安排吊船執修玻璃幕牆外牆膠邊），其他執修項目已經完成，並已通知業主可再安排驗收。至於抽油煙機及洗衣機排水問題，僅屬個別事件。

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