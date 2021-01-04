90後廿萬首期買天水圍新居屋　不足三年468萬沽　扣稅後大賺兩球

居屋升值能力不容忽視，天水圍新居屋屏欣苑入伙不足三年，近日再現易手個案。有當年幸運抽中居屋、僅支付20餘萬元首期成功上車的九十後業主，入住屏欣苑僅兩年多便決定賣樓，扣除佔樓價10%的辣稅後，仍大賺「兩球」離場。

屏欣苑綠表呎價10446元 天水圍新高

中原地產副區域營業經理馬斯力表示，屏欣苑B座高層12室，實用面積448平方呎，兩房間隔，早前開價500萬元，新近以未補價的468萬元售出，成交呎價10,446元，創屋苑樓價及呎價新高紀錄，呎價更是天水圍綠表呎價新高紀錄。

他指出，賣方為約20多歲的年輕人，計劃結婚、本身與家人在同區居屋居住，於2018年以約219.66萬元購入上址，當年入市的首期約為樓價的一成，即約20餘萬元。然而，持貨不足3年，便決定賣樓，縱然涉及樓價10%的額外印花稅（SSD），約46.8萬元，估計實際仍賺逾200萬元。

據知，該名原業主沽出物業後，暫時不打算再買樓，會先搬回與家人同住。

代理：政府賣大包 業主獲利甚豐

馬斯力指，市場對二手居屋需求相當大，不少擁白居二資格的市民，四出尋找樓齡較新、近鐵路站的居屋盤，而屏欣苑距離天水圍站僅5分鐘路程，故一有放盤迅即獲市場高價吸納。

對於屏欣苑的樓價升幅強勁，馬氏認為，主要原因是政府兩年多前發售時，定價較低，他形容是「賣得平、賣大包」，目前屋苑內大部分單位也未過三年禁售期，但個別業主經已放售單位，並願意支付10%辣稅，換取可觀賺幅。

毗鄰天水圍站的居屋屏欣苑，該地段原先打算用來興建私樓。（房委會圖片）

屏欣苑至今暫錄約兩宗綠表成交，馬斯力表示，現時屋苑有約6至7個放盤，入場單位叫價450萬元，實用面積約380平方呎。他預計，今年10月屋苑大部分單位通過禁售期後，放盤量會有所增加。

屏欣苑屬於居屋2016計劃的其中一個新居屋屋苑，設有3座、樓高33層的住宅大廈，提供2,409伙，實用面積376至574平方呎，於2018年9月底入伙，樓齡不足三年。