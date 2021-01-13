年宵取消｜代理搜羅核心區吉舖　擬市價兩折短租拯救花農

因應肺炎疫情持續，政府決定取消原定下月在15個地點舉行的農曆年宵市場及沙田車公誕新春市場，花農叫苦連天，生意勢大受影響。有代理行與核心區商舖業主商討，計劃讓花農以市價的二折至三折短租核心區舖位。

美聯工商舖行政總裁黃漢成表示，年宵市場一向是本地花農全年最大收入來源，惟政府取消年宵，實令不少本地花農大失預算。而受疫情影響，本地核心區吉舖數目大幅上升，以傳統最大年宵市場維園附近的羅素街為例，是不少高端品牌及珠寶鐘錶店的集中地，現時亦出現短租及吉舖情況。

因此，該行指，正在各區搜尋數十間吉舖供花農租用，據知，個別業主表示願意以市價租金的二折至三折起短租予花農。黃氏續指，該批商舖大多位處核心地段，有一定人流，相比在公共屋邨擺放檔位，預料花農租用購物區的短期舖位，營商效果會更佳。惟被問到有關該批舖位的詳細資料，如位置、數量等，該行則未有透露。

彌敦道三千呎巨舖 短租或低至3.6萬

據悉，目前願意短租予花農的商舖，包括尖沙咀彌敦道184A至188號有利大廈地下A及I舖連一樓C及D舖，地舖面積約1,000平方呎，一樓約2,000平方呎，合共約3,000平方呎。該舖位已交吉約一，去年6月份長租叫租約25萬元，目前已降至18萬元。若獲花農承租，料短租租金大約3.6萬至4萬元。