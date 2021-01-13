舊樓強拍｜恒地底價20.45億統一紅磡機利士南路舊樓業權

紅磡機利士南路2至24號舊樓物業，於今日進行強制拍賣，由恒地（0012）以底價20.45億元投得，統一業權。此項目為集團在紅磡的第7個地盤，連同之前的項目，涉及總樓面約100萬平方呎，料將建中小型單位為主。

上述機利士南路2至24號物業，於1956年落成，由12幢樓宇組成，為一排7層高的大廈群。每兩幢大廈共用兩條公用樓梯。物業地下為前舖後居，閣樓為辦公室用途，一樓至五樓為住宅單位。該地現劃為「住宅（甲類）4」用途，物業地盤總面積為20,400平方呎。

仲量聯行項目策略及顧問部資深董事李佩儀表示，上述物業地理位置優越，在本港住宅投資需求持續強勁的情況下，是次項目具不俗的發展潛力，遂吸引發展商收購及重建。

恒地擬建黃埔新邨進化版

事實上，恒地於上月初透過強拍，以底價逾26.69億元投得紅磡必嘉街和黃埔街的兩項舊樓項目。當時恒地執行董事黃浩明表示，集團在範圍內的收購行動已進入尾聲，整個地盤面積涉及約10萬平方呎，計劃發展為商住項目，地積比率約9倍，總樓面面積約100萬平方呎，戶型以中小型單位為主。

他形容，項目將會是「黃埔新邨的進化版」。該範圍內第一個地盤、即首期發展最快明年底賣樓，料2024年落成。

恒地紅磡收購計劃開展逾十年

翻查資料，恒地早在十年前已在紅磡展開收購，涉及黃埔街、機利士南路、寶其利街及必嘉街，部分地盤已統一業權，個別更已發展為住宅項目。