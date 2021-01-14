大埔大明里地舖七年遭加按14次　「提款機」終以3500萬沽

大埔大明里地一民生地舖，獲業主持貨近半世紀，舖價本已升值百倍。惟原來物業過去屢被業主抵押貸款，7年加按達14次，其中有半年更兩度貸款共2,400萬元，淪為「提款機」，近日終以3,500萬元賣出。

據土地註冊處資料，大埔大明里29至39號金福樓地下D號舖，面積1,100平方呎，以3,500萬元易手，呎價約3.2萬元。翻查資料，原業主於1973年4月份以14.1萬元購入上址，持貨約47年，帳面計升值約247倍或3,485.9萬元。

大埔大明里29至39號金福樓地下D號舖，近日以3,500萬元易手。

7年加按14次 最多一筆1400萬

不過，該名原業主過去7年不停抵押舖位貸款，在2013年至2020年間曾向財務機構及銀行承做多達14次按揭。其中，在2013年6月至2018年3月，曾7度向康業資本國際有限公司抵押舖位貸款，首次貨款金額為50萬元，其餘6次均為70萬元。

此外，在2018年5月起，原業主又把舖位抵押，向21財務有限公司6度貸款，單計2019年至2020年期間半年內的兩次貸款，涉及金額便高達1,400萬及1,000萬元。

呎價較三年前鄰舖平兩成

據知，早前舖位曾傳出以3,700萬元獲洽，惟最終成交價低200萬元。舖位現由傢俱店以每月約10.8萬元承租，回報3.7厘。參考旁邊金福樓地下F號舖，即與上址隔一個舖位，同座向，實用面積約900平方呎，原租客為美容店，2018年初以大約3,550萬元成交，呎價約3.9萬元，呎價計，是之成交較三年前低約兩成。