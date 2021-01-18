前市政局主席梁定邦8000萬沽怡和街地舖　「97貨」升值不足兩成

舖市再錄得名人沽貨。有消息透露，由前市政局主席梁定邦持有的銅鑼灣怡和街地舖，新近8,000萬元易手，較市值約6,000萬元貴逾三成，不過與1997年購入價相比，升值幅度不足兩成。

上述舖位為怡和街1至1L號地下B舖及入則閣樓，地舖建築面積430平方呎，設有閣樓430平方呎，合共860平方呎，成交價8,000萬元。該舖位現由電訊數碼以每月約9萬元承租，租約期至2023年4月中，以新成交價計算，租金回報約1.35厘。

高峰期獲手錶店以55萬承租

舖位原業主為廣安投資有限公司，公司董事為梁定邦，即前市政局主席。梁氏於1997年11月以6,800萬元摸貨購入該舖，是次易手帳面升值約1,200萬元或17.6%。

據了解，上述舖位在2012年至2014年零售市況理想時，曾以每月約55萬元租予手錶店，不過目前的租金已累積下挫46萬元或約84%。

金馬倫道地舖4500萬沽 實蝕600萬

另外，資料顯示，早前市傳易手的尖沙咀金馬倫道19至21號地下D號舖，最終以4,500萬元登記易手，較2007年購入價比，帳面蝕讓300萬元。若計及稅款及雜費等成本，估計最終需要蝕讓約600萬元。