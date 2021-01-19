趁低撈貨｜神奇小子黃海明相隔兩年再出手　1860萬購上海街地舖

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-01-19 18:19

舖位售價由高峰期大幅下滑，投資者把握跌市，趁低撈貨。有「神奇小子」之稱的舖壇資深投資者黃海明，相隔兩年多再度出手，新近以約1,860萬元購入油麻地上海街地舖作投資之用，更表明看好後市。

黃海明：會繼續物色舖位

市場消息透露，上述舖位為上海街194號地舖，建築面積600平方呎，成交價約1,860萬元，成交呎價約3.1萬元，新買家為黃海明。黃海明回覆《香港01》查詢時，承認已買入該舖，並表示疫苗消息陸續出現，預計疫情快要結束，看好零售市道後市走勢，故決定入市。

他又指，是次為兩至三年後首度再買舖，未來會繼續物色舖位投資，惟不便透露入市的預算及部署。翻查資料，黃海明對上一次入市約為2017年年中，當時他以約1.339億元購入荃灣青山公路華力工業中心地廠。除活躍於物業投資，黃海明亦涉足食肆經營。

成交價低市價約10%

上述易手的上海街地舖，現由東坡豬骨粥以每月約2.8萬元承租，租約期至2023年7月，回報約1.8厘，旁邊為懷舊小食店方太糕品店及英記茶莊。至於原業主於2010年11月以1,480萬元購入上址，是次易手帳面獲利約380萬元。該

盛滙商鋪基金管理創辦人及行政總裁李根興認為，上述舖位的成交價較市價低約一成，他估計，在正常市況下月租應介乎4萬至5萬元，即租金回報可達2.6厘以上。