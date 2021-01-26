連卡佛退租黃竹坑甲廈2萬呎樓面　仲量聯行：料商廈空置率續攀升

撰文： 蔡偉南 最後更新日期： 2021-01-26 09:00

疫情衝擊下，零售商戶只好設法削減成本、縮減規模。仲量聯行最新發表的《香港地產市場觀察》報告指出，不少企業因經濟疲弱，繼續縮減租用樓面，其中，香港著名高級品牌專門店連卡佛（Lane Crawford），新近退租黃竹坑甲級寫字樓One Island South一層、近兩萬平方呎樓面。

據悉，上述退租個案位於One Island South的26樓，全層約30,583平方呎，原由連卡佛租用，不過早前品牌已把其中約1萬平方呎樓面，轉租予香港大學旗下醫學院使用，呎租約35元。

仍租用三層樓面作總部

而餘下的約19,400平方呎樓面，佔全層樓面約65%，去年亦被連卡佛退租，於10月份推出市場放租，業主每呎意向租金約34元，即月租約65.96萬元。不過，連卡佛目前仍在使One Island South 27樓至29樓三層作為總部。

香港著名高級品牌專門店連卡佛，近日退租黃竹坑One Island South近兩萬平方呎樓面。

連卡佛在港設四分店

翻查資料，One Island South為一幢提供80萬平方呎的甲廈，由會德豐發展，該集團一直持有22樓至31樓。而連卡佛The Lane Crawford Joyce Group為一所為英式百貨公司，由會德豐主要股東吳光吳光正擁有。

目前連卡佛在港有4間分店，分別位於中環國際金融中心商場、銅鑼灣時代廣場、金鐘太古廣場及尖沙咀海港城。四所分店主要售賣男女時裝、鞋履、配飾、化妝品、家居生活用品及高級珠寶。

去年發信要求員工接受減人工

事實上，零售市道欠佳，連卡佛早前已開始削減成本。如去年4月發內部信件，指受新冠肺炎影響下，要求香港員工接受8％至18%的基本工資減免，高級管理人員則減薪20％至50％，為期11個月。

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保險、速遞行業亦紛退租

除上述大型高級零售商退租甲廈，市場亦有其他行業採取退租行動。仲量聯行指出，不少企業因經濟疲弱，縮減租用樓面，如富通保險新近退租九龍灣富通中心一層約16,500平方呎。

此外，國際速遞服務公司DHL原本承租觀塘國際貿易中心約90,900平方呎樓面，據知將會遷出九龍灣，並縮減辦公樓面。

中環甲廈空置率7.3% 創2004年後新高

至於各區空置率情況，該行指出，截至去年12月，中環甲級寫字樓空置率升至7.3%，按月增加0.4個百分點，為2004年以來首次升穿7%。而灣仔及銅鑼灣同期空置率為7.9%，按月增0.3個百分點。港島東上月甲廈空置率則為5.1%，較對上一個月微升0.1個百分點。

該行預計，由於目前仍有不少寫字樓正招租、頂租樓面亦將於未來數月重投租賃市場，預料寫字樓空置率將繼續上升。該行早前又預計，今年甲廈租金將跌5%至10%。